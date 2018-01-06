İstanbul’un değerine değer katan bölgelerinden Bahçelievler mevkiinde hayata geçirilen Nef Bahçelievler projesi Timur Gayrimenkul imzası taşıyor. Nef Bahçelievler, kat sayıları 6 ile 20 kat arasında değişen 10 blok halinde tasarlanıyor.

Nef Bahçelievler projesi 44 bin 326 metrekarelik arsa üzerinde inşa ediliyor. Projedeki daireler 1+1, 2+1, 3 +1, 4+1 ve 5+1 seçeneklerinde sunuluyor. Projedeki konutların alanları 40 metrekareden başlıyor, 280 metrekareye kadar yükseliyor.

Nef Bahçelievler projesinde toplam 1.023 adet daire yer alıyor. Nef Bahçelievler daire fiyatları 1+1 daireler için 640 bin liradan, 2+1 daireler için 1 milyon 8 bin liradan başlıyor. Projede konutların yanı sıra 14 adet de ticari birim bulunuyor.

Nef Bahçelievler projesinde dairelerin 2019 yılının Aralık ayında tamamlanarak teslim edilmesi planlanıyor. Projede dairelerin ödemeleri firma bünyesinde 60 aya varan vade seçenekleri ile yapılabiliyor.

Merter Meydan AVM arsası üzerine kurulan Nef Bahçelievler projesi konum olarak Keresteciler Tramvay Durağı'na yürüme mesafesinde ve E-5’e ise sadece 1 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Aileler için tasarlanan projede 1+1 daireler yüzde 5’lik bir orana sahip.

Özgün mimarisiyle fark yaratan Nef Bahçelievler projesi şehrin içinde doğayı yaşamak isteyenler için 25 dönümlük yeşil alan barındırıyor. Teras ve kat bahçeleri ile ev sahiplerine ferah bir yaşam sunan Nef Bahçelievler projesi sahip olduğu sosyal olanaklarla da hareketli bir yaşamın kapılarını açıyor.

Nef projelerinde kullanılan foldhome teknolojisiyle yalnızca bir ev değil başlı başına bir yaşam biçimi sunan Nef Bahçelievler projesi eve sığmayacak tüm yaşam alanlarını bir çatı altında topluyor. Alışılmış sosyal tesislerin tamamen dışında yer alan Foldhome’un bulunduğu Nef Bahçelievler projesinde ihtiyaç duyulan sosyal olanaklar için kullan-öde sistemi uygulanıyor. Bu sistem ile kullanılmayan bir alana hiçbir ücret ödenmiyor. Bir Nef teknolojisi olan foldhome sisteminde üniteler, kişiye özel olarak tanımlanan kartlarla dairelere dahil edilen özel alanlar olarak kullanılabiliyor.

Nef Bahçelievler sahip olduğu sosyal ayrıcalıklarla da fark yaratıyor. Projede yaklaşık 20 bin metrekarelik park alanı buluyor. Projede dev havuz alanları, çınaraltı meydan kahvesi, pop-up dükkanlar, mini sera ve dinlenme bahçeleri gibi farklı sosyal alanlar bulunuyor.

Kaynak: https://www.projedefirsat.com/nef-bahcelievler-projesi.html