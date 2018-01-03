YÜZ GENÇLEŞTİRMEDE DEVRİM

İple yüz germe işleminde ameliyat iplikleri iğnelerin içlerine yerleştirilerek cilt altına uygulanır. İşleme başlanmadan önce doktor muayenesi yapılmalıdır. İşlemin sakıncalı olmadığı kişilerde iple yüz germe tedavisi yapılır. Öncelikle yüz temizlenir, daha sonra anestezik krem veya lokal anestezi kullanılır. Gerekli olan bölgeler işaretlenir. Çok ince bir iğnenin içine yerleştirilen polidioksanon ipler ile işlem gerçekleşir. İşlem cilt altı bölgesine 1 cm aralıklar bırakılarak yapılır. İpler gerekli olan noktalara uygulandıktan sonra ipler sırası ile deri altına kanüllerden itilir. Tüm ipler konumlarına yerleştirildikten sonra cildin üzerine yatıştırıcı krem uygulanıp, tedavi tamamlanır.

DUDAK DOLGUSU İŞLEMİ

Genellikle ince dudaklı kişilerin daha çok tercih ettiği işlemdir. Dudak dolguları dermal dolgu maddeleri kullanılarak yapılmaktadır. Sonucu geçici ve kalıcı olmak üzere çok çeşitli dolgu maddeleri bulunur. Dudak hacminin belirlenmesinde ne kadar dolgu maddesi kullanılacağı çok önemlidir. Dudak dolgusu hasta otururken yapılır. Dudağın yapısı, hastanın yaşı çok önemlidir. Bunlara bağlı olarak dudak içine veya sınırlarına enjeksiyon yapılır. Dudak dokusuna yapılacak dolgunlaştırma işlemiyle dudağa hacim kazandırılarak, dudaklar bir miktar öne doğru çıkarılır. Dudağın üstündeki dikey çizgiler de aynı seansta kolayca tedavi edilir. İşlem yaklaşık olarak 20 dk sürer. Dolgu işleminin en çok gözlenen yan etki şişlik veya morluk olmasıdır. Bu yan etkiler 3 ila 14 gün içinde yok olur.

YANAK DOLGUSU

Yapısal veya yaşlanmaya bağlı olarak yanaklarda hacim kayıpları olabilir. Yanak dolgusu sayesinde yanaklar olması gereken forma getirilir. Yanak dolgusu cerrahi veya cerrahi olmayan tekniklerle uygulanabilir. Dolgu enjeksiyonu ile yüzdeki estetik sorunlara hızlı çözüm sunulur. Bu işlem 15 dk kadar sürmektedir. Dolgu malzemesi olarak hyalüronik asit ve türleri kullanılır. Dolgu malzemesinin enjekte edilmesi ile yanağın yüzeyi geriye doğru dengelenip, yanak bölgesi kaldırılır ve yuvarlak hale getirilir. Çevre doku kontrol altına alınır. Enjeksiyondan sonra hafif ödem veya kızarıklık olabilir. Birkaç saat içerisinde bu sorunlar ortadan kalkar. Yanak dolgusunda olabilecek komplikasyonların engellenmesi için alanında uzman cerrahlar seçilerek, klinik ortamda yapılmalıdır. Başarılı bir yanak dolgusuyla yüz daha estetik görünüme kavuşur.