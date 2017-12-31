Galatasaray spor kulübünün düzenlediği kurslardan birisi de basketbol kurslarıdır. Basketbolun geliştirilmesi, gençlerin donanımlı olarak ileride profesyonel anlamda basketbolcu olabilmeleri adına güçlü bir takım olma özelliği gösteren spor kulübü basketbol okulu olması yönüyle kurslar düzenlemektedir. Her yaştan küçük büyük çeşitli kurs grupları bulunan basketbol okulunda İstanbul'un önde gelen semtlerinde hizmetlerine kaldığı yerden devam etmektedir. Bu manada da nitelikli olarak çalışmalar içerisinde bulunarak yeni basketbolcuların yetiştirilmesi noktasında http://galatasaraysporokullari.istanbul/basketbol-okulu-kursu/ olarak çalışmalarda bulunarak temel basketbol oyun kuralları, kondisyon teknikleri ve mental eğitimler verilerek hem zihnen hem de bedenen basketbol oynamaya hazır hale gelmeyi mümkün kılmaktadır.

İstanbul Basketbol Okulları

İstanbul basketbol okullarında Galatasaray kulübünün sunmuş olduğu teknik hizmetler esas alınarak birbirinden değişik nitelikleriyle basketbol eğitimlerine yer verilerek temel eğitimlerin dışında kalan oyun kuralları, antrenör-basketçi ilişkisi ve kondisyon çalışmalarıyla beraber öne çıkan bir eğitim süreci verilmektedir.

Kurs Süreci

Basketbol kursuna kayıt olan bir kişi öncelikle teorik eğitimler alarak basketbol hakkında bilgiler alarak bu işe başlamaktadır. Arkasından sürdürmüş olduğu özellikler içerisinde yerini alan bir diğer durumu itibariyle temel olarak basketbolun oyun kurallarına da başlayarak bu yönden birçok gelişmeler içerisinde bulunmaktadır. Temel oyun kurallarını özümseyen bir kişinin http://galatasaraysporokullari.istanbul/basketbol-okulu-kursu/ daha sonra sahaya inme vakti gelmiş demektir. Gerçek basketbol sahası büyüklüğünde ve genişliğinde turnuvalar ve yarışmalar düzenlenerek gerek kondisyon çalışmalarına ağırlık verilmekte ve gerekse basketbolun pekiştirilmesi için antrenmanlara yönelik çalışmalar yapılmaktadır. İlk haftalarda yoğun olarak adaptasyon eğitimleri verildiğinden dolayı genellikle bu süreçte herhangi bir zorlama yapılmamaktadır. Fakat ilerleyen zamanlarda basketbolda ilerleyebilmek adına çeşitli antrenman ve beceri etkinlikleri içerisine girilerek birçok yönden eğitimler pratik aşamaya dönüştürülmektedir. Bu noktada da tamamen dikkatli ve titiz çalışmalar içerisine girildiği gözlemlenmektedir.