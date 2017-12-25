Birbirinden Şık Ferforje Kapı Çeşitleri

Emlak piyasasında yaşanmakta olan artış iyi gözlemlenirse apartmanların oldukça değerli olduğu daha iyi anlaşılabilecektir. Bu noktada yaşam alanı olan yapıların kaliteli çözümlerle daha da nitelikli hale gelmesi sağlanabilmektedir. Özellikle evlerin ve apartmanların kalitesini ve ihtişamını göstermekte olan unsurların başında apartman kapıları gelmektedir. Gerek bina giriş kapısı gerekse apartmandaki dairelerin girişinde kullanılacak olan kapıların gösterişli ve sağlam olması oldukça önemlidir. Kapılarda kullanılan pek çok malzeme bulunabilmektedir. Kapıların dekoratif anlamda şık olabilmesi için özellikle ferforje dediğimiz metal aksamlar tercih edilmektedir. Ferforje kapı, son derece şık ve Premium bir hava oluşturmaktadır. Bir taraftan klasik bir çizgiyi taşımakta diğer taraftan da modernize edilmiş görünümü ile beraber apartmanların ve binaların çok daha güzel görünmesine katkı sunmaktadır.

Kapılarda Ferforje Şıklığı

Ferforje kapı üretmek oldukça büyük bir tecrübe istemektedir. Çünkü ferforje dediğimiz metal aksamların istenen şekillerde biçimlendirilmesi usta tecrübesine dayanmaktadır. Her ne kadar modern cihazlar kullanılıyor olsa da ferforjenin çeşitli motiflerle dönüştürüldüğü kapı modellerinde dayanıklılığın da sağlanması gerekmektedir. Ferforje, son derece mukavemetli bir unsur olduğundan dolayı her türlü iklim koşulunda istenen konforlu sonucu verebilmektedir. Bununla beraber kapıların daha dayanıklı olabilmesi için ferforjenin biçimlendirilmesi de mukavemet noktalarının oluşturulması gerekmektedir. Ayrıca ferforje kapılarda şıklığın artırılabilmesi için genellikle çeşitli cam veya ayna gibi saydam unsurlar da ön plana çıkartılmaktadır. Özellikle apartmanların giriş kısmında kullanılan kapılarda ferforje ile ayna ve cam kombine edildiğinde muhteşem bir kontrast da yakalanmaktadır. Ancak güvenlik açısından da kullanılacak olan cam ve aynaların damperli dediğimiz yangına ve darbeye karşı dayanıklı olan ürünlerden tercih edilmesi büyük bir önem taşımaktadır.

En Kaliteli Ferforje Kapı Modelleri

Hem türlü yapının daha şık bir görünüme kavuşturulması diğer taraftan da dayanıklı giriş kapıları ile entegre edilebilmesi için birbirinden farklı ferforje kapı modelleri, bulunmaktadır. Özellikle firmamız tarafından üretilmekte olan ferforje kapılarda modern çizgiler ve sıra dışı tasarımlar beğenilmektedir. Ayrıca ekonomik fiyatlarla üretilmiş olan kapılarla daha sağlam güvenlik çözümlerine ulaşılmaktadır.