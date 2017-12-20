Hem kadınlar hem de erkekler tarafından kullanılan nadide ürünlerden biri gümüş yüzük modelleridir. Özellikler erkekler gümüş yüzüğü daha çok tercih etmektedir. İslamiyet’e göre erkeğin altın kullanmasının uygun olmaması sebebiyle erkekle gümüş yüzüklere yönelmektedir. Aksesuar olarak da gümüş yüzükleri oldukça beğenerek kullanmaktadırlar.

Erkek gümüş yüzük modelleri genellikle belirli bir tema ya da fikir üzerine kuruludur. Aksesuar olmasından çok bir fikri anlatması dolayısıyla bu yüzükler tercih edilir. Bu yüzden yüzüklerde kullanılan figür ve simgeler genellikle tarihi konular, bir görüş ya da grubu simgelemektedir. İşte bu temalardan dolayı erkeklerin yüzüklere aşikar bir ilgisi olduğunu söyleyebiliriz. Siz de aradığınız tema ya da modeldeki gümüş yüzük modellerini sitemizden inceleyebilirsiniz.

İnce İşçilik

Gümüş yüzükler üzerinde pek çok farklı desen veya diğer işlemler yer almaktadır. Yüzük üzerinde ne kadar özenli çalışılmışsa o kadar kaliteli ve şık görünecektir. Bu yüzden tüm ürünlerimizde büyük bir titizlikle çalışmaktayız. Gümüş yüzük modellerini ve fiyatlarını incelemek için www.gumusruyasi.com adresini ziyaret edebilirsiniz.