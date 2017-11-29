Tiyatro Koltuğu ve Bekleme Koltuğu Çeşitleri

Tiyatro her yaş grubunun ilgi gösterdiği görsel sanatların bir dalıdır. Tiyatroya olan ilgi hiçbir dönemde azalmamış aksine daha da artmıştır. Günümüz tiyatro salonlarında iyi bir oyun izlemek için gerekli en konforlu ortam yaratılmaktadır. Bu ortamı sağlayan kaliteli ses düzeni, izolasyon, aydınlatma ve konforlu koltuklardır. Sanata olan ilginin artması tiyatro salonlarının sayısının da artmasına neden oluyor. Artık her il ve ilçede modern devlet ve özel tiyatro salonu bulunmaktadır. Okullarda eskiden toplantı salonlarında tiyatro oyunu izlenirdi ama bugün okullarda da standartlara uygun tiyatro salonları bulunmaktadır. Artan salon sayısı tiyatro koltuğu ihtiyacını da arttırmıştır. Eski salonlarda ise var olan koltuklar yeni modern tasarımlı koltuklara yerlerini bırakıyor.

Panelkon olarak sinema ve tiyatro koltuğu, konferans koltuğu, bekleme koltuğu üretiminde sektörün en iyi firmalarından biriyiz. Koltuk modellerimizi izleyicilerin oyun süresince rahat edeceği, ağrı sızı hissetmeyeceği şekilde tasarlanmaktayız. Modeller üretimden önce konfor ve sağlık testlerinden geçirilmekte ve sorunlar giderildikten sonra üretime geçilmektedir. Şık ve özgün tasarımlı, farklı birçok rengin kullanıldığı tiyatro koltukları tiyatro salonlarına modern bir görünüm kazandırmaktadır. Ayrıca ofis ve iş yerlerine, hastanelere, özel ve resmi kurumlara, otellere ve daha birçok mekâna ziyaretçilere ve misafirlere yönelik bekleme koltuğu da üretmekteyiz. Bütün koltuk çeşitlerinde kaliteye, konfora ve estetiğe önem veriyoruz. Paslanmaz, elektrostatik toz boyalı metal malzeme, kaliteli sünger ve yanmaz, solmaz, terletmez kumaşlar kullanıyoruz.

Tiyatro koltuklarında açık kapalı kollu, bardak kolçaklı, açılır kapanır oturaklı modeller bulunuyor. Bekleme koltuklarında ise standart tekli veya ikili, üçlü modellerimiz bulunuyor. Kulalnım alanına en uygun model tercihi için ürün çeşitlerimizi www.panelkon.com sitemizde inceleyebilirsiniz. Farklı renk ve modele sahip yüzlerce ürün çeşidimiz vardır ve tüm ürünlerimiz TSE ve ISO belgelidir. Koltuk fiyatlarımız ise ürünün modeline, malzemesine ve sipariş adedine göre değişmektedir. Toplu alımlarda fiyat teklifi alabilirsiniz. Tiyatro koltuklarının montaj hizmetini de veriyoruz. Koltukların standartlara göre yerleşimini uzman montaj ekibimiz yapmaktadır. Beğendiğiniz ürüne dilediğiniz renk uygulamasını yapıyor, kişiye özel üretim de yapıyoruz. Ülkenin her bölgesinden dilediğiniz sayıda koltuk siparişi verebilirsiniz. En geç bir hafta içinde ürünleriniz teslim edilir.