Tudor Derbi Hakkında Konuşulmasını Yasakladı

Galatasaray’da patron Tudor, dev maç öncesinde oyuncularına takımın adını bile söylemelerini yasakladı. Sadece bu hafta yapacakları Alanya maçına odaklanmalarını isteyen Tudor, gelecek hafta yapılacak Beşiktaş derbisini şimdilik unutmalarını söyledi. Önümüzde öncelikle iyi bir sınav var ve bunu geçmemiz gerekiyor diyen Tudor sözlerine bir süre daha devam etti.



Aynı zamanda gelecek haftaki dev derbinin bahis oranlarını merak eden kişiler Lidyabet sitesine giriş yaparak görebilirler. Büyük maçlar olunca oranlarını daha önceden yayınlayan Lidyabet sitesi kaliteli serverları ile üyelerine kesintisiz bahis deneyimi sunuyor. Bahis oynamak istediğinizde bu siteyi tercih etmenizde fayda vardır. Verdiği yüksek bonus fırsatları ile kazancınıza ek yapabilirsiniz.



Alanyaspor’un ilginç ve tehlikeli bir takım olduğunu belirten Hırvat hoca, bizim için hiç iyi olmayan ve yakışmayan dönemden geçtik artık kendimizi toparlamamız gerekir dedi. 3 puanı kesinlikle çıkarmak istediklerini dile getiren Tudor, maç öncesinde oyuncuları ile son kez daha konuşacak. İyi başlamışken birkaç haftadır takılan Cimbom’da her hangi bir mağlubiyet alınması durumunda işler karışabilir. Ayrıca derbi öncesinde yapacakları Türkiye Kupası maçında da daha önce oynamamış oyunculara şans vereceğini açıklayan Tudor’un kendide her maçın önemini iyi biliyor. Bu maçı alıp dev derbiden de 3 puanı koparmak isteyen Galatasaray, takılmadan devam edebilecek mi? hep birlikte göreceğiz.