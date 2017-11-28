Maicon'un Eşinden İlginç Hareket

Süper Lig’in 13. Haftasında oynanan Galatasaray ve Alanyaspor arasındaki maçın 35. Dakikasında kısa süreli gerilim yaşandı. Alanyaspor’lu Tzavellas rakibi Maicon’a sert girince Galatasaraylı oyuncular arkadaşlarını korumak için Tzavellas’ın üzerine yürüdüler. O anda kameralara yansıyan başka görüntü ise Maicon’un güzel eşi Ursula idi. Eşinin pozisyonu sonrasında acılar içinde kıvrandığını gören güzel yengemiz tribünlerden Yunan oyuncuyu işaret ederek kafa kesme hareketi yaptı ve bu olay sosyal medya üzerinde büyük yankı uyandırdı.

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Tzavellas’ın faulü sonrası ise hakem Hüseyin Göçek sarı kart ile Yunan oyuncuyu cezalandırdı. Maçın ardından da bir çok sosyal medya sitesinde bu konu hakkında yorumlar yapıldı. Tzavellas ise yorumcular tarafından yerden yere vuruldu. Galatasaray’ın yengesi ise dik duruşu ile tüm taraftardan olumlu tepkiler aldı. Çılgına dönen yengemiz bir süre sonra normale döndü ve eşinin de iyi olduğunu görünce rahatladı.