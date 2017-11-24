Florya Pimapen Tamiri ve Bakırköy Pimapen Tamiri

Bir pimapen pencere takılırken en önemli olay takozlanmadır. Çünkü açılır kanadın düzgün bir şekilde çalışması için kesinlikle cam takılırken takozlanması gerekir. Yoksa o pimapenden hiç bir şekilde fayda görmezsiniz. Montajı yapılırken düzgün takılmayan bir takozlama o pencerenin açılır kısmını doğru düzgün kullanılmasını engeller ve içeri soğukta girer. Yani pvc pencere ve kapılarda soğuk geliyor ise en baş sebeplerden biri budur. Peki pimapen takozlama nedir ve eğer böyle bir sorun yaşıyor isek pimapen tamirini biz yapabilir miyiz. Bu sizin el becerinize bağlı. Takozlama nasıl yapılır diye bir soru sorarsak öncelikler camı sökmemiz gerekir. Cam sökülünce florya pimapen tamiri menteşe kısmının altına ve kolun bulunduğu kısmında üst köşesine takoz konulur. Yani örnek vermek gerekirse pencereyi sol elle açıyor isek o sola açılan bir penceredir.

Sağ alt kısma en köşe alta takoz konulur ve kolun bulunduğu sol kısmında en üstte camın üstüne konulur. Ve cam bu şekilde kaldırılır. Yani ayarı yapıldığı zaman kışın soğuk almaması gerekir. Yaz için yapılmış olacak bir ayarı ben bu zamana kadar yapmadım ama soranlar olduğu için böyle bir konuyu da ele almak istedim. Yazın sıcak güneşten korunmak bakırköy pimapen tamiri yani eviniz ısınmasın istiyor iseniz cam olayına dikkat etmeli. Yani güneş engelleyen konfor cam yapılması mantıklıdır. Dediğim gibi pimapen tamiri için yaz ayarı yoktur.

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