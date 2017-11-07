Mesaj Silme İşlemi

Whatsapp son zamanlarda en fazla kullanılan sosyal medya hesaplarından birisidir. Whatsapp üzerinden konuşma, sesli mesaj, görüntülü konuşma ve bir çok video ve resim paylaşımı yapılabilmektedir. Denizler aşırı konuşmaların görüntülü olarak yapılabildiği sistemler üzerinde bu işlem hızlı bir şekilde arama işlemi olarak internet üzerinden de düşünülebilir. Bazı kişiler için başkasının whatsapp ına girmek önemlidir. Bu işlem bazı programlar kullanılarak yapılmaktadır. Programların bazıları ücretli bazıları ise ücretsiz kullanıma uygundur. Sistem üzerinden yapılan tüm aramalar ve arama kayıtları daha sonrasında whatsapp üzerinden hesap yapılarak ortaya konulmakta ve bu işlem sayesinde bir çok kişi eski mesajlaşmalarına ulaşabilmektedirler.

Telefonda silinen arama geçmişini görme işlemi yapmak için tüm telefon konuşmalarına ait olan numaraların tekrardan telefona yüklenme işlemi akıllı telefonların ayarlar bölümünden yapılabilmektedir. Her telefon üzerinden yapılamayan bu işlemler için bazı kişilerin telefonlara konuşmaları ve telefon numaralarını tekrardan görebilmek maksadı ile mutlaka program yüklemesi yapmaları gerekmektedir. Telefon kayıt programı Kişisel bilgiler her zaman kişinin kendi bilgisayarlarında ve cep telefonlarında bulunurken bir şifrenin dışarıya sızabilmesi hem çok büyük bilgilere hem de kişinin şifreleri hakkında bilgilerini daha önceden başka bilgisayarlarda veya telefonlarda kullanmasından dolayı oluşmasına sebep olmuştur. Kişisel bilgilerini paylaşmak isteyen kişiler kesinlikle şifrelerini ve kişisel bilgileri ile sosyal medya hesaplarına girilebilecekse bu bilgileri dışarıya vermemeleri gerekmektedir.