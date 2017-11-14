Euro Truck Simulator 2 Oyun Açıklaması

Dünyanın en çok oyuncu kitlesine sahip olan Euro Truck Simulator 2, tır simülasyonu oyunları arasında da en gerçekçi grafik görseller sahip olan oyundur. Oyunu oynamak için bilgisayar kullanımı hakkında az biraz bilgi sahibi olmanız yetiyor. Profesyonel düzeyde olan kişiler oyunu rahatlıkla oynayabilirken, acemi düzeyde olan yeni katılım oyuncular ise bu oyun hakkında nasıl oynanır gibi soru işaretlerini kafalarında barındırmaktadırlar. Euro Truck Simulator 2 Oynama Oyunu oynayabilmek için öncelikle oyunun orijinalini Steam’den indirmeniz ve bilgisayarınıza kurmanız gerekiyor. Seviyeli bir oyun derecesine sahip olan Euro Truck Simulator 2, aracınızı düzgün kullanmanız ve kargoyu düzgün bir şekilde teslim etmeniz halinde seviye atmanızı sağlayan bir oyun olmaktadır. Simülasyon oyunları arasında en popüleri olan Euro Truck Simulator 2 tır oyunu sayesinde direksiyon hakimiyeti sağlayabileceksiniz. Özelliklede büyük araç kullanan kişiler tarafından seçilen simülasyon oyunu tam bir bağımlılık yaratıyor. Gerçek ve harika görsel efektlere sahip olan tır simülasyon oyunu birçok dünya ülkesinde beğenilerek oynanılan bir oyun olmaktadır. Çok sayıda ülke ve bu ülkelere ait şehirlerde oyunu oynayabilme şansına da sahip olabilmektesiniz. Euro Truck Simulator 2 Türkçe Mi? İngilizce başta olmak üzere birçok farklı dil seçeneğini de kurulum esnasında ve kurulumdan sonra oyun ayarlarında kullanıcılarına sunan Euro Truck Simulator 2, Türkçe dil desteğini de beraberinde sunuyor. Herhangi bir ek dil paketi yüklemenize gerek kalmadan oyunu tamamen Türkçe olacak şekilde de oynayabilirsiniz. http://www.eurotrucksimulator.net/