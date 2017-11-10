Kombi Ve Petek Bakımı İçin Geç Kalmayın

Zamanında yapılmayan kombi bakımı ne yazık ki daha sonra başınıza ciddi problemler açabilir. Kombinizin çok daha verimli çalışabilmesi için senenin belli dönemlerinde yapılması gereken bakım işlemlerini ihmal etmemelisiniz. Elbette bakım için işinin ehli olmayan, yetkili servis kapsamına girmeyen kişi veya kuruluşlardan hizmet almanız halinde çok daha ciddi sorunlara sahip olabilir ve ne yazık ki daha çok para ödemek zorunda kalabilirsiniz. Firmamız kış aylarında kimse mağdur olmasın, kombileri, petekleri doğru düzgün çalışsın diye herkese 7/24 hizmet vermektedir. Tecrübeli ekiplerimiz ve çalışanlarımız güler yüzle, memnuniyetle işlerini sürdürmekte ve ne kadar uzak olursa olsun sorunları yerinde tespit etmekte, size piyasanın en ucuz rakamlarını vermektedirler.

Kaliteli Hizmeti Ucuza Almanın Konforunu Yaşayın

Kombi servisi ihtiyacınız varsa bizimle iletişime geçerek en kaliteli hizmeti, en uygun rakamlara almanın konforunu ve lüksünü de yaşamış olursunuz. Başarılı şekilde verdiğimiz kombi servisimiz içinde her türlü doğalgaz tesisatı döşeme veya doğalgaz arızaları ile ilgili işler de bulunmaktadır. Kombi bakımlarınız, yedek parça temini, onarım ve petek temizliği gibi konularda firmamıza gözü kapalı şekilde güvenebilirsiniz. Kış aylarında kombi sorunu yaşayarak ısınmayan sulara, mutfak işlerinde aksamaya ve soğuk evlerde yaşamaya artık son verebilir ve bizi günün her saatinde acil telefon numaralarımızdan arayabilirsiniz. Kombilerinizin doru ve verimli şekilde çalışması sizin bakım için özen göstermenize yakından bağlı olduğu için bu konuda titizlik göstermelisiniz.

Yakıtınızı Verimli Kullanın

Hepimiz her yıl avuç dolusu yakıt parası ödüyoruz. Kombilerimizin evlerimizi doğru şekilde ısıtabilmesi için fedakarlıkta bulunuyoruz ancak bazı durumlarda evlerimiz bir türlü istediğimiz gibi ısınmıyor ve bu da moral bozucu bir hale gelebiliyor. Kombilerdeki arızanın evlerin ısınmamasında büyük bir payı olduğu gibi, bakımların ihmal edilmesi de aynı problemi ortaya çıkarabilir. Ancak petek temizliği yapılmamışsa evinizin soğuk olması bu yüzden olabilir zira pek çok kişi peteklerini düzenli temizletmediği için ne kadar yakarsa yaksın bir türlü istediği gibi ısınamamaktadır. Kombilerden kaynaklanan şekilde peteklerin iç yüzeyleri zaman zaman kireçli su yüzünden kirlenmekte ve verimi de düşmektedir. İç yüzeyleri kirlendiği için de petekler evlerimizi istediğimiz gibi ısıtmaz. Bu gibi durumlar yaşamamak için mutlaka bizimle iletişime geçmelisiniz.