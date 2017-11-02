Günlük giyim kombininizi tamamlamak adına kullanılan gümüş bileklik sizden yaşam tarzınızı değiştirecek. Giysilerinizin renkleri ya da genel duruşuyla son derece uyumlu olabilecek bir gümüş bileklik modeli sizleri olduğunuzdan daha şık gösterebilmektedir. Gümüş bileklik modelleri sayesinde tüm bakışları sizde üzerinize toplayabilirsiniz. Günümüzde bileklik modelleri en fazla satılan ürünler arasındadır. Her çeşit günlük ve spor kıyafetleriyle kolayca takılan bu ürünler çok da uygun fiyata satın alınmaktadır. Günümüzde daha çok parıltılı bileklikler tercih edilmektedir.

Her Yerde Kullanın

Değerli taşlarla süslenen ya da ince bir diziden bir araya gelen gümüş bileklik modelleri en sade gece kıyafetini bile göz alıcı hale dönüştürmektedir. Tüm kıyafet kombinlerini kolayca kaldırabilecek olan gümüş bileklik modelleri başka bir takıya ihtiyacınızı ortadan kaldırabilecektir. Uzun kollu gece kıyafetleri üzerinde de daha kalın kesimli ve sade şekilde satın alınacak gümüş bileklik modelleri, kol parçasının üstünden takılarak kullanabilir. Farklı şekilde kesim yapılan gece kıyafetleri üzerinde her türlü bileklik ile uyumlu görünebilmektedir. Kıyafetinizin renk ve kumaş dokusuna göre https://www.gumusruyasi.com/ üzerinden gümüş bileklik satın alabilirsiniz.