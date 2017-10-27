Diyabetik ayak: ağrı hissi kaybı ağırlaştırmanın başlangıcıdır

Diyabetik ayak diyabet sonucu ayaklarda sinir, damar zedelenmesi ve bağışıklık sistemin zayıflaması ile ilgili ayaklarda zor iyileşen yara, kangren ve ciddi mikrop enfeksiyonlarının oluşumu ile giden hastalığıdır.

- Normal, sağlıklı cildin bir santimetre karesinde mikroorganizma sayısı 10 binden fazladır ve onun esas kısmını stafilokokus aureus, stafilokokus epidermidis ve streptokoklar oluşturmaktadır. Bu bakteri ciddi enfeksiyonlara neden olabilir. Ancak sağlıklı cilt bu bakterilerin vücuda girmesine izin vermez. Bir enfeksiyonun ortaya çıkışı cildin mutlak bir kapısıdır. Kafa derisi, mantar enfeksiyonları, çivileme yaralanmaları, hatta en küçük çatlaklarda çok küçük yaralanmalar, bakteriyel kontaminasyon da dahil olmak üzere çok ciddi ayak enfeksiyonlarına neden olabilir. Bu nedenle diyabetli olan herkes için büyük bir tehlike kaynağıdır.

Diyabetik ayak ağrısı ve yanma hissi yok olur

- Doktor, diyabetik nöropati nedir?

- Düşük çevrelerin diyabetik neyropatiyası şekerli diabetlə ilgili olarak ayağın sinir sistemi fonksiyonun bozulması sonucu ortaya çıkan klinik belirtilerle veya bazen belirtisiz kendini gösteren diyabet kronik ağırlaşması. Ayakta ağrı, dokunma, sıcaklık hissinin azalması ya da tamamen kaybolması, esasen geceler kemiklerde hissedilen zoqquldayıcı derin ağrı, ayaklarda, özellikle pencede ve parmak uçlarında uyuşma, yanma, karınca gezmesi, iğne batırılması, elektrik çarpması gibi hissiyyatlar, dokunma duygusundaki anormal değişiklikler, ayaklarda güçsüzlük, yorgunluk, kaslarda "zayıflama", ayak derisinde, özellikle de topuk kuruma, çatlaklar, ayakta şekil değişiklikleri-deformasyonlar meydana gelmesi, bazen asimptomatik, yani hiçbir əlamətlərinn olmaması ayaklardaki neyropatiyanın belirtileri sayılır.

Alt ekstremite angiopatiyası veya periferik arteriyel hastalık ayağa kan götüren damarların, yani atardamarların daralması veya tutulmasıdır. Ayakta donma hissi ve soğuk olması, gezerken oluşan ve istirahat etmekle hemen geçen ağrılar, ayaklarda, özellikle de baldırda sıkça qıcolmaların oluşumu, ayaklarda tüylerin dökülmesi, ayak derisini göğe çalan açık mor renkte olması ayaklarda damar zedelenmesinin (angiopatiyanın) temel belirtileridir .

- Bozuk bacakta yaranın oluşum nedeni nedir?

- Uygun ayakkabıların yaranın oluşmasını önlemek için seçilmesi önemlidir. Diyabetli hastaların ayaklarının Fark etmemiş ve ayaklarını istilədəndə rahatlaşdıqlarını söylüyor ve buna göre ayaklarını isitqacla, radyatöre, hatta fırına yaxınlaşdırmaqla isitmeye gayret ediyor, sonuçta tehlikeli yanıklarla karşılaşabilmektedir. Bazı hastalarda ağrı hissi bulunmadığından, daha derin ve daha tehlikeli yanıklara neden olabilir. Yanıklar genellikle derin. Yanan bölümde öncelikle suluq oluşur, daha sonra rengi tündləşməyə başlar, birkaç haftadan sonra ise tamamen kesilir. Ağrı kaybı nedeniyle, hastalar genellikle yanmayı engeller.

Diyabetik insanlara dayak atma olasılığı daha yüksektir. Boyunda uzun süreli bir ayak parçası kaldığında nötrofik ülserler ulaşılması zor tıbbi dilde oluşturulabilir. Duodenal ülserlerin tedavisinde cerrahi müdahale hemen önerilmez. Tedavisinde ve önlenmesinde uygun ayakkabı ve topuk kullanılmalıdır.

Diyabetik hastalarda nöropati nedeniyle, ter bezleri sonucu terleme şişmesi azalır ve ciltte kurumaya ve çatlamaya neden olur. Bakteri, bu tür enfekte yaraların hasar görmesine neden olur.

Antiseptik maddelerin kullanılması canlı dokuları yok edebilir

- Hangi durumlarda diyabetik ayak gelişme ihtimali var?

- Tecrübe gösterir ki, periferik neyropatiyası, periferik arteriyel hastalığı, nefropatiya veya retinopatiyası, kan şekerleri yüksek, ayağında deformasyonu ve yaşı 65 den yukarı olanlarda, hem de on yıldan yukarı diyabet hastalarında daha yüksektir.

- Hastalığın tedavisinde antiseptik maddeleri diyabetik yara tedavisinde kullanılan mi?

- Antiseptik maddeler mikropları yok etmek için yurtdışında kullanılır. Cilt epitel olduğundan, dış tabaka dokuya dirençlidir, cilde antiseptik maddeler vermez. Hücre ve dokuların yaşama kabiliyeti azalmış diyabetik yaralarda antiseptik maddelerin kullanımı canlı dokuların daha fazla hasar almasına, hatta ortadan kaldırılmasına neden olabilir. Antiseptikleri kullanılarak mikropları öldürmek yerine canlı, yara iyileşmesi için önemli olan dokuları sıradan çıkarmak tehlikesi var. olacak. Antiseptik maddelerin açık yaralarda kullanımının ne kadar zararlı olduğunu diyabetik ayak yaraları tedavisinde dünyada tanınmış uzmanlardan olan Profesör Muzaffer Altındaşın sözleri daha güzel ifade ediyor: "Yaraya uygulayacağınız maddeyi öncelikle gözünüze sürün, rahatsızlık vermiyorsa, yaraya uygulayabilirsiniz."

Diyabetik ayak bakımı

Diyabetik ayak nasıl tedavi edilir?

- Diyabetik ayak problemlerinin önlenmesi ve tedavisinde en önemli husus, bir takım kuralları takip etmektir. Doğru bakımda ve kan emme kontrolünde amputasyonları doğru bir şekilde% 87'ye kadar düşürür. En iyi tedavi, hastalığı önlemektir.

Öncelikle ayağınızı temiz tutmanız önemlidir. Bacaklar, özellikle de parmaklarınızı iyice yıkadıktan sonra günlük olarak ılık su ile yıkanır. Parmak haricinde, nemlendirici ayak kremleri çizilir. Her gün topuğa ve parmak izlerine, ayağın üstünde ve altına dikkatle bakmanız gerekir. Özellikle ayağın alt kısmının daha iyi görülebilmesi için bir ayna kullanılması önerilir. Banyoyu çıkardıktan sonra, çiviler yumuşak bir şekilde düzleştirilmelidir. Çivilerin kenarlarını yoldan çıkarmamak tehlikelidir, aksi takdirde bitişik parmaklarda hasar görmüş olabilir.

- Ayakkabı giymek nasıl olur ?

- Geniş, konforlu, rahat ayakkabılar seçilmeli, ayakkabı çorapları olmadan giyinmeli, kesintisiz dar pamuklu tercih edilmelidir.

Yüksek topuklu, dar ve çok hafif ayakkabılar giymeyin, ayakkabılarınızı her giydiğinizde içine yabancı bir cisim olup olmadığını kontrol edin. Ayakkabı alırken, günün ikinci yarısı seçmek daha iyi, çünkü gün sonunda şişme artar. Ayakkabının içi haftada bir kez nemli, sabunlu bir parça ile silinmelidir. Ayağı ısıtmak için ısı kaynaklarını, radyatörleri, sobaları veya diğer ısı kaynaklarını kullanarak ishal hastalarına sinir hissetmeleri ve kendilerini hissettirmeden ayaklarına şiddetli yanmalara neden olmalarına neden olmaktadır. Kafanıza bir mermi buluyorsanız, durdurmak için plastik şişeler kullanmanız gerekir. Tabii ki, en önemli ve önemli konulardan birisi kandaki şekeri normal şekilde tutmaktır.