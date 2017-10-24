Beşiktaş Camcı hizmetlerinde, on iki ay hizmet verilmektedir. Lamine, buzlu, renkli, kalın, ince, ısı cam veya düz cam modelleri, istediğiniz gibi monte edilmektedir. Bölgede kapsamlı bir şekilde çalışma sürdüren Asil cam, deneyimli camcı ustaları ile profesyonel ekipmanları ile titiz bir şekilde işçilik ortaya koymaktadır.

Profesyonel Cam Hizmeti

Cam takma, montaj, toptan veya perakende cam satışı gibi işlemleri gerçekleştiren Beşiktaş camcı elemanlarımız, işini meslek edinmiş kişilerdir. Camın yanı sıra Beşiktaş aynacı hizmetleriyle, bütün ayna işlemlerinde, pratik çözüm üretmekteyiz.

Camsız hiç bir mekan sağlıklı olmaz. Bu nedenle acil cam takma işlemleri için Beşiktaş cam servisi hizmetini tercih edebilirsiniz. Günün her saatinde, cam tamiri, montajı ve benzeri hizmetleri gerçekleştirebiliriz. Beşiktaş cam kategorisinde, sehpa, vitrin, dükkan, ofis, sanayi, fabrika ve ev camları, itina ile takılmaktadır.

Beşiktaş Aynacı

Yeni nesil pencerelerin cam ve ayna işlemlerini de takip etmekteyiz. Pimapen camlarında, tamir ve montaj işlemlerini itina ile yapmaktayız. Pimapen camları montaj ve satışını gerçekleştiriyoruz. Ayrıca cam kenarlarındaki plastikleri de değiştirmekteyiz.

Sineklik satışı, tamiri ve montajı işlemleri de yapılmaktadır. Sineklik olmadan yaz ayları geçmemektedir. Kırık cam değiştirme işlemlerinde, tatil günlerinde ve diğer günlerde de bizi tercih edebilirsiniz. Çatlak cam ile ilgili istediğiniz hizmeti , tecrübeli ekiplerimiz kolay bir şekilde sunmaktadır. Özellikle cam kesme ve montajlama işinde uzman olan ekipleri tercih etmelisiniz.

Cam tamiri konusunda aradığınız bütün özellikleri firmamızda bulabilirsiniz. Asil cam Tek, çift veya daha kalın cam türlerini, istediği gibi kesip, takabilmektedir. 7/24 camcı hizmeti ile, bayramlarda dahi hizmet verebilmekteyiz. Camınız kırıldığında, acil olarak müdahale eden İstanbul'da camcı ekiplerimiz, aradığınız kaliteyi sunmaktadır.

Aynacı aradığınız zaman, en kısa zamanda adresinize gelerek size yardımcı olabiliriz. Oval, kare, ve diğer geometrik şekillerdeki aynaları, kısa zamanda montajını gerçekleştirmekteyiz. Asil cam firması olarak, spor salonlarındaki ve benzeri spor aktivite salonlarındaki camları ve aynaları, kısa zamanda montajlamaktayız. Sineklik sistemleri ile, rahat bir yaz ayı geçirebilirsiniz. Sineklerin geçişine asla izin vermeyen ve en sağlıklı sinekle mücadele şekli olan bu sineklik sistemleri, kısa zamanda montajını gerçekleştirmekteyiz.

Beşiktaş Cam Balkon

Cam konusunda uzman olan ve etkili tecrübeye sahip olan firma elemanlarımız, kaliteli cam montajı gerçekleştirmektedir. Cam balkon hizmeti, kış bahçelerinde ve evlerin balkonlarında şık ve zarif durması yanında, içeriyi, yağmur, kar, dolu, fırtına, toz ve dumanda korumaktadır.

Ayna hayatımızın en önemli eşyasıdır. Tecrübeli ekiplerimizle, ayna montajı ve satışı, konunun uzmanı olan elemanlarımız tarafından gerçekleşmektedir. Ayna tamiri satışı ve montajı için bizi arayabilirsiniz. Cam tamiri hizmetiyle adından sıkça söz ettiren firmamız, günün her saatinde hizmete hazırdır.

Tüm ürünlerimiz için www.asilcam.net adresini ziyaret edebilirsiniz.