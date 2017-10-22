Telefon takip programı indirmek

Telefon takip programı dediğimiz zaman akla onlarca telefon takip programı gelebilmektedir ancak akla gelenlerin dışında sorun çıkarmadan çalışan, bazı özellikler varken o özelliklerin çalışmaması gibi bir takım sorunlarla dolu programları çıkardığınız zaman piyasa üzerinden geri sadece çok az kaliteli telefon takip programı kalıyor. Bunlardan bir tanesi olan mspy telefon takip programı dünya çapında popüler olan bir uygulama olup birçok kişi tarafından kullanılmaktadır. Piyasa üzerinde büyük bir alanda etkiye sahip olan telefon takip programı hem android platformunda hem iOS platformlarında rahatlıkla çalışabilmektedir.

E-mail ile kurulum başlıyor

Android telefon takip programını satın aldıktan sonra hemen e- mail adresinize bir mail gelecek ve burada bir link bulunacak. Programı nasıl kuracağınız konusunda da anlatımları olacaktır. Casus yazılımı yüklemek istediğiniz cihazda belirtilen adresteki dosyayı indirip kurduğunuz zaman kısa bir süre içerisinde yazılım kurulur ve tamamlanır. Cihazdaki ne kadar bildirim varsa bir anda takip eden cihaza bilgiler gönderilmeye başlanır. Yazılımın kurulumunu bu kadar basit olup hemen kontrol panelinden neler olup bittiğini rahat bir şekilde görebileceksiniz. Mspy yazılımını kullanmak isterseniz whatsapp takip olsun, rehberi görme olsun, SMS takibi olsun baştan aşağı ne kadar takip edilecek özellik varsa mspy Premium paketi ile bunlardan faydalanmaktadır. Örnek olarak standart paket almak isterseniz fiyat konusunda daha uygun fiyatlara bulabilirsiniz ancak bazı özelliklerden de vazgeçmeniz gerekecektir.

Müşteri destekleri nasıl ?

Bu nedenle de paket üzerinde hangi özellikler tam olarak var hangi özellikler yok ve yükleyeceğiniz cihazın mspy yazılımını kaldırabilecek çalıştırıp çalıştıramayacak bir cihaz olduğuna bakmalısınız ki aksi halde problem yaşayabilirsiniz. Kurulum konusunda oldukça basit olmasına rağmen yine de problem yaşarsanız da 7/24 olarak müşteri desteği sağlanmaktadır. Bu sayede yardıma ihtiyacınız olduğunuz anda hemen bir cevap bulabileceksiniz. Örnek olarak whatsapp takip esnasında bir problem yaşadınız hemen bu durumu müşteri desteği panelinden kısa bir süre içerisinde sorunu bildirdiğiniz zaman bir cevap alabileceksiniz. Problem de teknik ekip tarafından incelenerek kısa süre içerisinde çözülür. Bu sayede sürekli olarak bir destek sunulmaktadır.