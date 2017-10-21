Cingöz Recai Full izle

Ünlü yazar Peyami Safa’nın aynı isimli romanından sinemaya uyarlanan Cingöz Recai’nin Onur Ünlü yönetmenliğinde çekimleri tamamlandı. Başrollerini usta oyuncular Kenan İmirzalıoğlu, Haluk Bilginer, Musa Uzunlar, Fatih Artman ve Meryem Uzerli paylaşıyor. Aksiyon ve polisiye türünde olan filmin ortalama süresi 2 saat olarak biliniyor. Cingöz Recai filminin senaryosu Kerem Deren tarafından yazıldı yapımcılığını ise Limon Film ve Hayri Aslan üstlendi.

13 Ekim 2017 tarihinde vizyona giren film bir çok sinema sever tarafından izlendi. Film eleştirmenlerinden tam not alan filmin bir devam filminin gelip gelmeyeceği tartışılsa da film 2017 yılının en iyi Türk polisiye filmleri arasına girdi.

Cingöz Recai Filminin Konusu

Sıra dışı bir hikayesi olan Cingöz Recai filmi kötülerden alıp iyilere veren bir hırsızın hayat hikayesini beyaz perdeye taşıyor. Çok uzun süre soygunlarına ara vermiş olan Cingöz Recai yıllar sonra yeni ve özel bir soygun yapmaya karar verir. Ekibi ile sahalara dönen Cingöz Recai, çok ünlü bir teknoloji dehasının evini sayabilmek için oyundan oyuna geçer ve bir çok kılık değiştirerek tanınmayarak hedefine ulaşmaya çalışır.

Fakat soygunu planlarken ve soyguna başlama süreçlerinde her zaman baş belası olan Baş Komiser Mehmet Rıza’yı unutur. Kenan İmirzalıoğlu ve Meryem Uzerli’nin büyük bir renk kattığı sinema filminde hareketli bir çok sahne olduğu gibi, filmde farklı efektler de kullanıldı.

Cingöz Reai Filmi Nasıl izlenir?



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