Aile Hekimi Alışveriş Merkezleri

Aile hekimlikleri, vatandaşların sağlıksal sorunları ile ilgilenen, bu sorunları yenebilmek adına tedavi yöntemleri arayan ve toplumun sağlık seviyesini yükseğe taşımayı hedefleyen bir sağlık kurumudur. Hastaneler kadar donanımsal yapıya sahip olmasalar da aile hekimlikleri de yeterli bir seviyede donanıma sahiptir. Herhangi bir şikayetini aile hekimine iletmek amacıyla gelen vatandaşa en iyi muayene hizmetini sunabilecek derecede yeterliliğe sahiptirler. Ayrıca aile hekimlikleri hastaneler kadar geniş kapsamlı değillerdir. Tek çatı altında bütün sağlık alanları ile ilgili muayeneleri gerçekleştirebilmektedirler. Ancak bunun yeterli bir seviyede gerçekleştiğini söylemek mümkün değil. Aile hekimleri sadece belirli bir düzeyde inceleme yapabilirler. Her alanda bilgi sahibi olmaları imkansızdır. Bundan dolayı yeterli incelemeyi yaparlar ve gerek varsa hastayı gerekli polikinliğe yönlendirirler.



Aile Hekimliklerinin İşleyiş Tarzları

Aile hekimliklerinin işleyiş tarzı ise parça parçadır. Her bir mahalle ile ilgilenmek üzere bir aile hekimliği görevlendirilmiştir. Yani bir aile hekimliği sadece bir mahalleye bağlı olan vatandaşlarla ilgilenmektedir. Bunun sebebi ise aile hekimliklerinde kalabalıklığın ve sorunların yaşanmadan hastaların rahatça muayene hizmeti alabilmesini sağlamaktır. Şu ana kadar da oldukça iyi bir düzeyde sağlık hizmeti sunmayı başarmışlardır.



Aile hekimliklerinin temel amacı hastaların sorunları ile ilgilenerek onlara en iyi tedavi hizmetini sunabilmektir. Bunun da yapılabilmesi için aile hekimliklerinin yeterli bir donanıma sahip olması gerekmektedir. Yani hastanelerin sahip olduğu kadar geniş kapsamlı olmasa da aile hekimliklerine gelen hastaların şikayetlerinin sebeplerini tespit edebilecek seviyede bir kapasiteye sahip olmalıdır. Aile hekimleri, herhangi bir şikayet ile kendilerine başvuran hastaları ilk olarak muayene ederler. Muayene sırasında aile hekimleri hastalara belirli tetkikler uygularlar. Bu tetkiklerin uygulanabilmesi adına da aile hekimlerinin çeşitli malzemelerden faydalanması gerekmektedir. Eğer yeterli seviyede malzemeye sahip değilse aile hekimi iyi bir muayene gerçekleştiremez ve hastanın şikayetinin sebebini tam olarak kesinleştiremez. Bunu önlemek için aile hekimi alışverişini tam olarak yapmış olması gerekmektedir. Aile hekimi alışverişi sayesinde aile hekimleri gerekli donanımları sağlayabilirler. Bu sayede muayene hizmetlerini yeterli bir seviyede gerçekleştirebilirler. Aile hekimi alışverişinin gerçekleştirilmemesi durumunda ise hastaların muayenesini yeterli olarak gerçekleştirilemez ve hastanın tedavisi doğru bir şekilde olamaz. Çünkü aile hekiminin doğru bir tedavi uygulayabilmesi adına tetkikler uygulaması ve tetkiklerin sonucunda belirli fikirlere varması gerekmektedir. Hastaların iyi bir şekilde muayene edilebilmesi ve devamında doğru bir tedavi sürecine sokulabilmesi için aile hekimi alışveriş tam ve doğru yapılması oldukça önemlidir. Ayrıca aile hekimi alışverişinin amacı yeterli bir düzeyde malzemeye sahip olmaktır. Sağlık Bakanlığı 'da aile hekimliklerinin yeterli bir düzeyde malzemeye sahip olmasını zorunlu kılmıştır. Yani dolaylı yoldan aile hekimi alışverişi de zorunludur.