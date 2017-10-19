Ampute Milli Takım Avrupa Şampiyonu

Ampute milli takımı Vodafone Park’ta oynanan Avrupa Şampiyonası finalinde İngiltere’yi yendi. İngiltere’yi 2-1 mağlup eden milliler, final karşılaşmasına kadar sadece 2 gol yedi. İngiltere’nin finale kadar hiç gol yemedi ve yenilgisiz olarak Türkiye’nin karşısına çıkmıştı.

Türkiye 25. Dakika attığı gol ile devre arasında galip girdi, maçın 49. Dakikasında ise İngiltere beraberliği yakaladı ve maç 1 – 1 oldu. Türkiye ise sadece 3 dakika sonra, maçın son dakikasında 50+2’de kaptan Osman’ın attığı gol ile 2 – 1 öne geçti ve ampute milli takımı Avrupa şampiyonu oldu.

Ampute Futbol Maçı Nasıl Oynanır?

Ampute futbol maçı geleneksel futboldan daha farklıdır. Kalecilerin kolları, oyuncuların ise bacakları engellidir. Bir maç içinde teknik adamlar istediği kadar futbolcu çıkarma hakkına sahiptir. Çıkardığı futbolcuları tekrar oyuna sokabilir, bunda da herhangi bir sınır bulunmamaktadır.

Bir maç 2 devreden oluşur ve devreler sadece 25 dakikadır. İkinci devrenin sonunda ise oynanmamış kabul edilen süre maçın sonuna eklenir. Ayrıca stadın boyutu da oldukça küçüktür ve kalelerde minyatür kaleden daha büyük, normal kaleden ise çok daha küçüktür. Kalecilerin ceza sahası dışına çıkması yasaklanmıştır. Taçlar, köşe vuruşları ayakla kullanılır. Kaleci avut kullanırken ya da oyuna topu sokarken mutlaka kendi yarı alanına göndermesi zorunludur. Aksi takdirde top karşı tara geçer.

Ampute milli takımının tamamı ampute kişilerden oluşur. Bu kişilere teknik adam ve teknik kadronun tamamı da dahildir.

Ampute Ne Demek?

Ampute sadece kol ve bacak uzuvlarında sonradan ya da doğuştan var olan sakatlığın olması demektir. Örneğin kol kısalığı, bacağın olmaması ya da bacağın az gelişmesi gibi durumlara ampute denir. Amputeler bir çeşit engelli kişilerdir. Milli takım ile ilgili en güncel haberleri ve en yüksek oranları betboo sitesinde bulabilir, yuksek kazanclar elde edebilirsiniz.

Kaynak: www.heyecanlibahis.com