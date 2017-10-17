Fatma Toru ile Modern Belediyecilik!

Fatma Toru 1972 yılında doğmuştur. İki çocuk annesidir. Konya'da ilk öğretim ve lise hayatını tamamlamıştır. Daha sonraki yıllarda ise Selçuk Üniversitesi Harita ve Kadastro Mühendisliğini okumuştur. İkinci bir üniversite okuyan Fatma Toru, Aksaray Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Harita Mühendisliği yüksek lisansını tamamlamıştır. Eğitim ve öğretim hayatına son derece önem veren Fatma Toru aynı zamanda yabancı dil olarak İngilizce'ye hakimdir. Aslen Konya'lı olan Fatma Toru uzun yıllardır Konya Meram'da yaşamını sürdürmektedir. İlçenin eksiklerini ve halkın tüm ihtiyaçlarını yakından takip eden bir anlayışa sahiptir. Meram ilçesini çok seven ve buraya yaptığı hizmetleri ile dikkat çeken Fatma Toru başarılı bir şekilde görevine devam etmektedir.

Fatma Toru'nun Proje ve Çalışmaları

Meram Belediyesi Başkanın en fazla önem verdiği konulardan biri de kentsel dönüşüm projesidir. Bu anlamda atılan başarılı adımları ile halkın sevgisini kazanmaya devam etmektedir. Kentsel dönüşümde doğaya verdiği önem ve sanatla aynı zamanda kültürel özellikteki yapılar ile şehrin bir beton yığını haline gelmeden de geliştirilebileceğini göstermiştir. Her daim Meram halkı ile birlikte hareket etmeyi prensip edinmiş olan Fatma Toru çalışmalarında halkın memnuniyetine son derece önem vermiştir. Meram ilçesinin güzel ve gelişmiş bir hale gelmesi için devamlı olarak çaba gösteren Belediye Başkanı yaptığı çalışmalar ile amacına ulaşmış görünmektedir.

Birlik Ve Beraberlik Çağrısı

Bilindiği üzere ülkemizde yaşanan bazı sıkıntılı olaylar karşısında Fatma Toru halkın birlik ve beraberlik içerisinde bir tutum sergilemesi gerektiği çağrısını yapıyor. Konya Meram'da halkın sevgisini ve desteğini kazanan Belediye Başkanının yaptığı çalışmalar tüm ülkede de dikkat çekmeye başlamış durumda. İlçenin son yıllarda göze çarpan gelişimi ve değişimi tüm ziyaretçilerin de dikkatini çekiyor.

İlerleyen dönemlerde de çalışmalarına yoğun bir şekilde devam edeceğini belirten Fatma Toru belediye halkının istek ve sıkıntılarına her zaman kulak veriyor. Meram muhtarları yaptıkları çeşitli basın açıklamalarında Belediye Başkanlarına karşı olan memnuniyet ve desteklerini her daim açıklıyor. Yaptığı hizmetler ile Meram ilçesi muhtarlarının da taktir ve övgülerini alan Belediye Başkanı hizmetlerine aynı kararlılık ve istikamet ile devam edeceğini belirtiyor.