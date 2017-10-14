Telefon casus programı neler yapabilir ?

Öncelikle telefon casus programları yapabildikleri ücretli ve ücretsiz olarak ikiye ayrılırlar. Genelde çok beğenilen özellikler ücretli olarak kullanıcılara sunulur. Telefon casus programlarının birçoğunda sistem bu şekilde ilerlemektedir. Bunun dışında birçok telefon casus programında sistem aynı şekilde işlese de kalite farkı oluşmaktadır. Örnek olarak bir program tüm bildirimleri eksiksiz olarak takip eden cihaza iletebilirken bir diğer program bazı bildirimleri alamayabilir. Tamamen yazılımsal ve fonksiyonel olarak farklılıklar oluşmaktadır.

Uzaktan yükleme yapılır mı ?

Telefon takip programları genelde cihazdaki mesajları, dosyaları, görselleri, rehberi, mesajları ve uygulamalardaki bilgileri, telefona gelen çağrıları bildirimleri ve hatta telefondan direk ekran görüntüsü alarak telefonu canlı olarak izleyerek takip edebilir. Telefona müdahale etmesi de mümkündür. İsterse yurt dışında olsun her şekilde bir bağlantı sağlanıyorsa bir internet bağlantısı varsa kesinlikle telefon casus programı takibi yapmaya devam edecektir. Ancak bazı telefon takip programları bunu yapamayabilir ancak Mspy apk bunu yapabilmektedir. Bir cihaza uzaktan telefon takip programı yüklemek istiyorsanız bu yol pek mümkün değildir. Bir şekilde telefona istediğiniz program yüklenmesi gerekiyor ki bu illegal yol olsa bile bu şekilde oluyor. Bahsedilen telefon casus programı tamamen yasal bir program olup yasal yollarla takip gerçekleşmektedir.

Ücretsiz şekilde kullanabilirsiniz

Kullanım amacı dışında kullanıldığı zaman da zaten sorumluluk kabul etmemektedir. Ancak bu durum Mspy programında cihaz eğer iPhone ise değişiyor. iOS cihaz olduğu zaman durum biraz farklı oluyor. Uzaktan yükleme yapılabilir ancak bir takım şartların uygun olması gerekiyor. Aksi halde yine fiziksel bir temas gerekiyor. Yapmanız gereken işlem ise Mspy paketlerinden bir tanesini satın alarak veya 7 günlük deneme süresinde takip etmek istediğiniz cihaza yüklemeniz gerekecektir. Bu sayede istediğiniz cihazı istediğiniz gibi takip edebileceksinizdir. Bu konuda Mspy apk programını indirmeniz gerekiyor. Hemen soldaki Mspy apk yazısına tıklayarak hedef adrese gidebilirsiniz. Oldukça çok kullanılan bahsettiğimiz program şu anda 7 günlük bir deneme sürümü yayınladı ve 7 gün boyunca herhangi bir ücret vermeden kullanmanızı sağlıyor.