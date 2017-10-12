Sağlıkta Devrim Dora Hospital

Sivri dişler ya da büyük bir burun birçok kişinin istemediği görüntüler arasında. Üstelik bu görüntüler yalnızca hoş olmamakla kalmayıp sağlığı da tehdit ediyor. Bazen bir burun estetiği ameliyatı için binlerce lira ödemek gerekebiliyor. Ancak uluslararası standartlarda hizmet veren Dora Hospital hem sağlığı hem de bütçeyi düşünüyor. 2009 yılından bu yana hizmet veren hastane uzman kadrosu ve profesyonel ekip anlayışı sayesinde oldukça büyük başarılara imza atmıştır.

Dişler Emin Ellerde

İmplant uygulaması oldukça zor bir süreçtir. Ancak Dora Hospital sayesinde hiç acı çekmeden ve çok kısa bir zamanda hayal edilen dişlere ulaşmak mümkün. Üstelik çok daha fazla estetik bir görünüm sağlamak da bu işlemin bir parçası haline getirilmiş.

Fue Teknolojisi Dora' da

Gelişmekte olan son teknolojiyi kullanan Dora Hospital saç ekimi konusunda da en çok tercih edilen hastaneler arasında. Fue saç ekimi tekniği son yıllarda oldukça büyük ilgi görüyor. Konusunda deneyimli kadro titizlikle bu yöntemi hastalara uyguluyor ve ilerleyen süreci hasta ile birlikte takip ediyor.

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