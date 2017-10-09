Bebek Çorbaları ve Gelişimi

Bebekler daha doğmadan önce anne ve babalarına zorluk göstermeye başlarlar. Bu zorluklardan en önemlisi ise ne zaman doğacakları ve anne babalarının kucaklarına gelecekleri merakla beklenmektedir. Bu süre zarfında aileler heyecan dolu bir şekilde bekleyiş içinde bulunurlar. Bu bekleyiş 9 ay ve en geç 10 gün sonra sonlanması ile bebeklerini kucaklarına alırlar. Eğer bir bebek anne karnında iyi gelişim süreci izlememiş ise bireylere fazla görev düşmektedir. Mama veya diğer takviye besinler ile beslemeleri gerekebilir. Anne sütü yetersiz geldiğini bir çok kez duymuş ve buna şahit olmuşuzdur. Bu nedenle bebek için bebek çorbaları konusunda bilgi sahibi olmalı ve bebeğinize çorba yapmayı öğrenmelisiniz. Bir bebek aç bırakılmamalı, aç kalmış bir bebek gelişim sürecinde yavaş bir bebek anlamına gelecektir. Bu nedenle bebeğin iyi bir şekilde beslenmesi gerekir. Bebek ilk 6 ayında iyi bir şekilde bakılmalı ve bu süre zarfında ise gelişimini iyi bir şekilde sağlamalıdır. Anne ve baba adayları 6 aylık bebek gelişimi konusunda bilgi sahibi olmalılar. Yoksa bebeklerinin gelişim süreci iyi mi yoksa kötü mü bu konu oldukça rahatsız edebilir. Bireyler ve anne adayları için tüm sorularınıza cevap bulabileceğiniz www.annegunlugu.net sitesini ziyaret ederek bebeğinizin gelişimi, büyümesi, doğuma kadar gelen süre hakkında fazlası ile bilgi edinebilirsiniz. Bu bilgiler size bebeğinizi büyütme konusunda gerekli olduğu kadar da faydalı olacaktır.