Dişler insan sağlığı için en önemli kısımlardır. Diş sağlının bozuk olması beraberinde birçok rahatsızlığı da getirebilecektir. Bu rahatsızlıklar zamanla çene düzensizliği haline de gelebilir. Diş için iyi bir hekime görünmek de her zaman fayda olacaktır. Mersin diş hekimi sizlere en kaliteli hizmeti sunmaktadır. Diş muayenesinden hemen hemen her hasta korkmaktadır. Diş bazı hastaların korkulu rüyasıdır. Acısı da ağrısı da çok zor çekilir. Ama diş ağrısının sizleri daha çok yoracağını söyleyebiliriz. Diş ağrıları yaşamamak için belli arlıklar ile dişlerinizi kontrol ettirmeniz gereklidir. Çünkü dişler ne kadar sert olsalar da oldukça hassas yapıya sahiptirler. Kontrollerinin yapılması ile bu dişleri sağlıklı bir şekilde kullanabilirsiniz. Artık çok küçük yaşlardan itibaren diş rahatsızlıkları artmaktadır. Dişlerin düzenli olarak fırçalanmaması ilk etkendir. Dişlerinizi düzenli olarak fırçalarsanız bu etkileri en aza düşürebilirsiniz. Yemekler den sonra mutlak aklan kalıntıların temizlenmesi gereklidir. Sağlığınızı ve dişlerinizi kaybetmek istemiyorsanız bunlara çok dikkat etmeniz gereklidir.

Dikişsiz İmplant için kemik dokusuna lazer aracılığı ile ulaşılır. Daha sonra bu lazerle derinlik ve genişlik ayarlama işlemleri yapılır. Yuva açılınca da İmplant yuvaya yerleştirilir. Bu işlem oldukça hızlı ve kısa sürecek işlemdir. Birkaç dakika için de bu işlem tamamlanmaktadır. Dikişsiz implant ‘ın çok fazla avantajı da bulunmaktadır. Sürenin çok kısa olması hastalar için oldukça avantajlı bir seçenektir. Kısa süreler ile hastalar daha az stres halinde kalmaktadır. Çok büyük bir işlem olmadığı için hastalar oldukça rahattır. En çok tercih edilmesinde ki sebeplerden biri ise kemik yapısına zarar vermemesidir. Hastaların kemik yapısı hiçbir şekilde zarar görmeyecektir.

Mersin Diş Hastanesi Hekimlerin ilk olarak sizlerin dişlerini kontrol edecektir. Bu kontrollerden sonra da gerekirse röntgen çekebilir. Röntgen ile dişleriniz hakkında net bir bilgi verilebilir. İlk olarak diş kökünüz incelenir. Eğer bu rahatsızlık geçebilecek düzeyde ise diş tedavisine başlanır eğer bu rahatsızlık geçmeyecek düzeyde ise dişlerin çekilmesi gerekebilir. Diş çekilmesi için ağzınız ilk olarak uyuşturulmaktadır. Uyuşturma işlemi ile acınız en aza indirilecektir. Bu acıdan hemen hemen her hasta korkmaktadır. Ama bu işlemlerde uyuşturma seçenekleri kullanıldığı için bu konuda korkmamanız gerektiğini söyleyebiliriz. Çünkü diş sağlığı çok önemlidir. Korkarak bu sağlığınızı tehlikeye atmamalısınız.