Merter Elektronik Ses Sistemleri

Ses sistemleri Televizyonun, telefonun, bilgisayarın, müzik çaların hoparlörünün ses çıkış gücünü ifade ederken kullanılan en yaygın ve en kapsamlı şekilde sunulan ölçü birimidir. Ses çıkış gücü ve ses dalgalarının ortalaması ile hesaplanmaktadır. Bu olaya RMS (rootMEAN SQUARE) denmektedir. Büyük firmalar RMS değerlerini hoparlör gücü ile ifade etmektedir. Bu güç RMS değerini belirlemektedir. Aynı zaman da PEAK diye bir değerde bulunmaktadır. Bu olaylar hoparlörün anlık olarak çıktığı en yüksek ses anlamına gelmektedir. Bu süre kısıtlı bir şekilde sunulmaktadır. Peak yaşandığın da ses sistemi bozulur. Yani yüksek ses durumların da bu gibi durumlar ile karşılaşılabilir. Bu olay eğer çok uzun sürerse hoparlör de arar görür sizlere de kula sağlığı açısından zarar verecektir.

Bir alan da huzurun sağlanabilmesi için yaşanılan ortamların oldukça güvenli olması gereklidir. Güven olmadığı zaman huzuru bulamayabilirsiniz. Türkiye’de artık güvenliksiz yaşamak neredeyse imkânsızdır. Ama atık bu gibi durumlardan kurtulabilirsiniz. Sevdikleriniz ve kendi güveniniz için güvenlik sistemleri ile kaliteli bir yaşam sağlayabilirsiniz. Yaşam kalitenizi yükseltecek bu ürünler oldukça fazla kullanılmaktadır. Uygun fiyata da kolaylıkla ulaşabileceğiniz bu ürünler sizlere kaliteli şekilde yaşam standardınızı sağlayacaktır. Güvenlik sistemleri ile sizler de evinize e ufak bir yaklaşım olduğun da direkt haberdar olabilirsiniz. Şehir dışına çıktığınız da bile bu güvenlik sistemleri sizleri koruyacak ve evinize yaklaşılmasına asla izin vermeyecektir.

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