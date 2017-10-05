A101, Bim ve Hakmar Aktüel

Çok az reklam vererek çok fazla ürün satışı yapan market Bim aktüel ürünleri piyasaya göre oldukça uygun fiyata satışa sunulmaktadır. Özellikle öğrenciler tarafında oldukça fazla tercih edilmektedir. Türkiye’de en yüksek Ciroya sahip olan ikinci market olarak seçilmiştir. Hemen hemen her yerde bu marketle bulunmaktadır. Türkiye’de 5 bin küsur mağazası bulunmaktadır. Güvene dayalı ilişkiler kurulmaktadır. Kaliteli ve güvenli ürünler müşterilere sunulmaktadır. Ürünler de çok fazla indirim yapıldığı ve zamanla kendi markası ile ürün çıkardığı ve bu ürünlerin kalitesi herkesin sevdiği ürün halini almıştır. Sadece kendi markaları değil bunun dışın da başka markalar da satışa sunmaktadır.

A101 aktüel marketler de bulamayacağınız çok fazla ürün yoktur. Marketler hemen hemen her ürünü sizlere sunmaktadır. Kalite çeşitliliği ve ürün çeşitliliğinin fazla olduğu bu marketler de neredeyse her markadan ürün bulunmaktadır. Sadece yemek bölümü değiş aynı zaman da ev eşyaları, kırtasiye, ayakkabı bile bulunabilir. Hatta çok marka olarak bilinen bir çantayı kampanyalı günler de yarı fiyatına alabiliriz. Kampanya günlerine denk gelirseniz çok daha uygun fiyata bu ürünleri alabilirsiniz. Üstelik müşteriler bu marketlerden oldukça memnundur. Çünkü hatalı ürünlerde de değişiklik yapılmaktadır.

Çok kaliteli şekilde üretim yapan üreticiler ile el ele vererek Hakmar aktüeli açıp kendi markalarını üretmişlerdir. Zamanla çok fazla gelişecek olan mağazalar arasında yer almaktadır. Sık sık müşterilerine kampanya seçenekleri sunmaktadır. Bu kampanyalar ile müşterine uygun fiyatlar da ürün sunmaktadır. Büyük kaliteyi yakalayan markettir. Süt, yoğurt, yumurta, kırmızı eti kendi üretim yerlerinden özel olarak almaktadır. Kuru yemişi Gaziantep den Çiftçilerden alarak doğal hizmet sunmaktadır. Poşet konusun da Hakmar aktüel oldukça hassas davranmaktadır. Bez Poşet kullanımına öne vermektedir. Sağlıklı yaşam için bez poşet kullanımının daha önemli olduğunu amaçlayan sağlıklı yaşamı mağazacılık ile birleştirip kaliteli uygun fiyat da halka hizmet veren kaliteli bir market olmuştur.