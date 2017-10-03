Namık Ziya Mescioğlu İnşaat Sektörünün Gelişimine Katkı Sağlıyor

İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Namık Ziya Mescioğlu, katıldığı eğitim programına yaptığı açıklamalarla damga vurdu.

İMSİAD Yönetim Kurulu ve Başkanının yanı sıra Yönetim Kurulu üyelerinin de katılımıyla düzenlenen eğitim programı Bursa İnşaat sektörüne yön vermeyi amaçlıyor. Üst düzeyde bir katılımla gerçekleştirilen eğitimin açılış konuşmasını yapan Mescioğlu, inşaat dünyasının Türk ekonomisine yaptığı katkılardan bahsetti.

Geçmişten geleceğe bir ayna tutan Yönetim Kurulu Başkanı, tüketicinin beklentilerinden malzeme çeşitliliğine, alternatif ürünlerden piyasanın belirlenmesine kadar farklı konularda yaptığı açıklama tavsiyelerle katılımcıları bilgilendirdi. Başarılı bir projenin ardında ekip çalışmasının ve bıkmadan usanmadan çalışmanın gerekliliğine vurgu yapan başkan, disipline de dikkat çekti.

Eğitimin konuğu olan Prof. Dr. Acar Baltaş ise pozitif olmaya ve kadroların etkili bir şekilde yönetilebilmesi için gerekli olan iletişime değindi. Başarılı insanların önündeki en büyük engelin geçmişte kazandıkları başarıları olduğuna değinen Baltaş, insan yönetiminin belli bir kültür birikimi gerektirdiğini sözlerine ekledi. Kişisel başarı için hedefler konmasını ve bu hedefler doğrultusunda yol almak gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Acar Baltaş, verimli geçen eğitim sonunda konuklarıyla samimi sohbetler gerçekleştirdi.

Namık Ziya Mescioğlu İmsiad'ın Portföyünü Genişletmek İçin Çalışmalarını Sürdürüyor

İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İşadamları Derneği olarak bilinen İMSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Namık Ziya Mescioğlu, dönemsel olarak gerçekleştirdiği ziyaretlerle kurumsal ilişkilerin güçlenmesine destek sağlıyor.

Bursa 26. Uluslararası Yapı ve Yaşam Fuarın'da katılan Başkan Mescioğlu, İMSİAD'ın üye profilini genişletmek için kurduğu temaslara devam edeceğinin müjdesini verdi. Sık aralıklarla ekibiyle bir araya gelen Başkan, fuara katılan diğer İMSİAD üyelerinin stantlarını da ziyaret etti. Sektörün önde gelen temsilcileriyle birlikte yaşanan sıkıntıları ilk ağızdan dinleyen Mescioğlu, verdiği büyüme garantisiyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Yapılan fuarın etkisinin gelişmesi ve katılımcı sayısının artması için sektördeki çalışanları İMSİAD çatısının altında birleşmeye davet eden Başkan, yeni katılacak kişileri getireceği sinerjinin katlanarak artacağını ve bu büyümeden herkesin nemalanacağını dile getirdi. Bursa'nın en aktif sivil toplum kuruluşları arasında yer alan İMSİAD, her dönem yenilenen genel kurul toplantısında güvenoyu almayı başarıyor.

Sadece Bursa'da değil Türkiye'nin her yerinde faaliyetlerini sürdüren Dernek, inşaat sektörünün ülkemiz için önemini biliyor ve çalışmalarını bu yönde sürdürüyor. Bölgedeki kentsel dönüşüm ve yenileme çalışmalarında da adından söz ettiren İMSİAD, Bursa'nın Avrupa'nın en modern kentleri sıralamasında yer alabilmesi için bilgilerini ortaya koyuyor.

Namık Ziya Mescioğlu İmsiad'ın Hedeflerini Büyütüyor!

İMSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Namık Ziya Mescioğu’nun liderliğinde düzenlenen toplantıda Bursalılara yeni hizmetler verilmesi için Büyükşehir Belediyesiyle anlaşmaya varıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı olarak çalışan şirketlerden BURFAŞ ile İMSİAD yeni bir protokolün altına imza attı. Uygulamaya göre bölgede hizmet veren müteahhitler BURFAŞ'a ait sosyal tesislerden indirimli olarak faydalanabilecek.

Doruca Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen törende önemli açıklamalar yapan BURFAŞ Genel Müdürü Gümüşsoy, şirketin yeni hedeflerini kamuoyuyla paylaştı. Şehrin farklı noktalarında vatandaşlara yeni ve kaliteli hizmetler sunmak amacıyla rekabeti ön plana çıkarmayı düşünen yetkililer, müşteri memnuniyeti odaklı çalışmalarını sürdürmeyi hedefliyor.

Gümüşsoy'un açıklamalarından sonra söz alan İMSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mescioğlu ‘da, Bursa'nın hem ekonomik hem de kültürel anlamda şanına yakışır şekilde gelişebilmesi için çalışmaların sürdürüldüğünün altını çizdi. Yapılan protokolün detayları incelendiğinde İMSİAD üyelerinin getireceği ekonomik katma değerin hem üyelere hem de şehre ciddi bir potansiyel kazandırması hedefleniyor.

Yapılan anlaşmayla birlikte İMSİAD tarafından düzenlenen yemekli iş toplantılarından konaklamalı misafir ağırlama taleplerine kadar hemen her aşamada BURFAŞ'ın verdiği kaliteli hizmetlerden yararlanılarak karşılıklı bir alışveriş düzenli olarak hayata geçirilecek.