Tedavi Süreci Evde De Konforlu Olarak Sürdürülebilir

Hastaların evdeki tedavi sürecinde konforlarının en üst seviyede karşılanabilmesi son derece önemlidir. Firmamız verdiği kaliteli hizmetlerle hasta ve yakınlarının ihtiyaçlarını dikkate alarak hasta yatağı kiralama talebi olanlara yardımcı olur. Normal yataklardan farklı olarak tasarlanan modellerimiz hastanın kilosuna, hastalığına, temel ihtiyaçlarına ve tahmini yatış süresine göre düzenlenebilir.

Pozisyon Veren Havalı Yatak Kullanımı

Hastaların zorlanmadan ayağa kalkmasına ve yattıkları süre içinde günlük aktivitelerini yapmalarına imkan tanıyan havalı yatak modellerimiz hastane ortamından uzaklaşan kişilere ev konforunda rahatlık vaat eder. Yaşam kalitesini korumak ve sürdürülebilir hale getirmek için tasarlanan yataklarımıza isteğe bağlı olarak; TV ünitesi, yemek sehpası ve yan korkuluklar ilave edilebilir.

Muhtemel Sakatlıkların Önüne Geçebilirsiniz

Yatakta dinleme süresi boyunca olası sakatlıklardan korunmak için hasta yatağı kullanılması tavsiye edilmektedir. Sıvı geçirmez alez ve serumluk desteğiyle sunduğumuz hizmetler, hastanın durumu dikkate alınarak verilir. Hasta yatakları hastalar için en az refakatçi kadar önemlidir. Zaman içinde oluşabilecek fizyolojik ve psikolojik sorunların minimum seviyelerde sağlanabilmesi için konusunda deneyimli ekiplerimizle iletişime geçerek öğrenmek istedikleriniz hakkında bilgi talep edebilirsiniz.

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