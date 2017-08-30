Uluslarası Nakliyat

Ev taşımak herkes için fazlasıyla zaman ve enerji isteyen çok zor bir iştir. Bazı durumlarda zorunluluk ya da iş gereği şehir değiştirmek gerekebilir. Bu durum hem yeni taşınılacak şehri bilmemekten dolayı duyulan endişe hem de yorgunluk ve stres nedeniyle kişiler için yıpratıcı olmaktadır. Siz müşterilerimize evden eve nakliyat hizmeti sunuyoruz. Uzman kadromuz ile eşyalarınızı merdivenli ve asansörlü sistemler yardımıyla dairenizden alıyor yeni dairenize yerleştiriyoruz. Kazakistan nakliye için web sitemizden bilgi alabilirsiniz.

Evden Eve Nakliyat

Nakliyat ekibimiz ve aracımız evinizdeki eşya miktarına bağlı olarak size tahsis edilecek ve iş durumuna göre size verilen sürede hızlı şekilde eviniz şirketimiz güvencesi ile taşınmış olacaktır. Azerbaycan nakliye hizmeti için kapalı tırlarımız kullanılmaktadır.

​​​​​​

Sınırları Aşıyoruz

Ermenistan nakliye hizmeti ile karayollarını kullanarak kısa süre içinde sınır ötesi transport ve nakliye hizmetlerinizi gerçekleştiriyoruz. Biz eşyalarınızı taşırken size yalnızca keyif kahvenizi içip yeni evinizin ve yeni başlangıçlarınızın tadını çıkarmak kalıyor. Yeni başlayan Gürcistan nakliye seferimiz ile Gürcistan'a taşınan vatandaşlarımızın da işlerini devralıyor ve onları kaliteli hizmetimiz ile tanıştırıyoruz.

asialogi.com