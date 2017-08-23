Oyun Ve Server Konusunda Kalite

Oyunun Kuralı

Uzum zamandır kaliteli hizmet vermekteyiz. Özellikle oyun oynama ve server hizmetinde en önde gelen firma ve internet sitesiyiz. Dürüst oyunun kuralını biz uygularız. Sitemizden yapacağınız alışverişler ve ödeme konusunda tam bir güven vermekteyiz.

Server Konusunda Lideriz

Sitemizde bir çok server hizmeti vermekteyiz. Ancak cs go server konusunda en iyi hizmeti vermekteyiz. Bu serverlerde güvenli ve hilesiz oyun için mutlaka bir admin bulundurmaktayız. Bu durum oyun severler açısından güven konusunda çok önemlidir.

Cs 1.6 Server Bizim İşimiz

Oyuncuların tutkusu haline gelen cs oyunlarının oynanmasını sağlayan cs 1.6 server ile en iyi be güvenli server hizmetini vermekteyiz. Serverlerimiz 32 kişiye kadar olup mutlaka admin sistemiyle desteklenmekte kesinti ve kasıntı gibi durumlar kesinlikle meydana gelmemektedir.

Ts 3 Server

Sitemizde sunulan diğer bir hizmet olan ve oyuncuların hem oynayıp hem de birbirleriyle sesli olarak da haberleşmesini sağlayan ts 3 server ile en ileri teknolojiyi kullanarak en iyi hizmeti vermekteyiz. Sitemiz ve şirketimiz oyun tutkunlarının isteği ihtiyacı doğrultusunda siparişler almakta ve bu istekleri karşılayacak çözümler üretmektedir. Oyun tutkunlarını mutlaka sitemize bekliyoruz.

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