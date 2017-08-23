Özel Yurt İle Kafanız Rahat

Yıllardır hazırlandıkları üniversite sınavı maratonunu başarı ile bitirip İstanbul ilinde bir üniversitede okuma hakkı kazanan ülkemizin diğer illerinde yaşayan öğrencilerin karşılarına ilk çıkacak engel kalacak yer ihtiyacını gidermek olacaktır.

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Özel Yurt İle Kafanız Rahat
Özel Yurt İle Kafanız Rahat seobaz Tarih: 2017-08-23 Saat: 03:01:10
Güncelleme : 2017-08-23 03:01:10Bu içerik 211 kez okundu.
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Yeni Maratona Hazır Olun

 

 

            Yıllardır hazırlandıkları üniversite sınavı maratonunu başarı ile bitirip İstanbul ilinde bir üniversitede okuma hakkı kazanan ülkemizin diğer illerinde yaşayan öğrencilerin karşılarına ilk çıkacak engel kalacak yer ihtiyacını gidermek olacaktır. Bu noktada hem aileler hem öğrenciler güvenli ve konforlu bir ortam sunan yurt arayışı içerisine girmektedir. Kadıköy yurt imkanları fazla olan bir ilçedir ve Kadıköy'ün merkezi bir noktasında bulunan yurdumuzda gece ve gündüz kesintisiz olarak kamera sistemi ile güvenlik takip edilmektedir. Ayrıca turnike sistemi kullandığımızdan yabancı kişilerin kontrolsüz olarak yurda giriş çıkışı mümkün değildir.

 

 Öğrencilerin Temizliği de Yurttan Sorulur

 

            Özellikle kız öğrenciler için en iyi barınma yeri özel yurtlardır. Kadıköy kız yurtları sahip olduğu avantajlı konumu sayesinde yakın çevresinde bulunan pek çok üniversitenin kız öğrencilerine barınma imkanı sağlamaktadır. Kadıköy kız öğrenci yurtları her katında bulunan ütü ve ütü masası ile çamaşır ve kurutma odaları sayesinde öğrencilerin temel giysi temizliği ihtiyacına cevap vermektedir. Öğrencilerin sabahları derslere aç gitmemeleri için kahvaltı hizmeti sunumu da bulunmaktadır.

 istanbulgazikizyurdu.com

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