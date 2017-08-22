Biz Kimiz?

Türkiye' nin en büyük elektrik kabini, bilgi işlem kabini ve aksesuarlarının satışını yapan firmayız. Kabinetwork olarak değişen pazar şartlarına göre müşteri isteklerini göz önüne alarak en iyi hizmet kalitesini sunmayı amaçlamaktayız. Tecrübeli yönetim, yetkin teknik servis ve çalışanlarımız ile yüksek kapasiteli bir üretim ve satış ağına sahibiz.

Hizmetlerimiz

Ofis veya evlerde kullanılan bilgisayar sistemlerinin düzenlenmesini ve güvenliğini sağlayan rack kabin sistemleri tarafımızdan en uygun fiyat kalitesi ile satılmaktadır. Rack kabinet çeşitleri olan duvar tipi ve dikili tip olan kabinet türlerimiz mevcuttur. Lande marka kabinetlerimiz en güvenli sağlıklı korumayı sağlamaktadır. Konusunda tecrübeli kadromuz ile Türkiye' nin her yerine satış yapmaktayız. Sektördeki değişme ve gelişmeleri yakından takip ederek yeniliği her zaman müşterilerimize taşıma amacını güdüyoruz.

Kabinet çeşitleri, kabinet aksesuarları, kablolar, konnektörler, patch panel ve organiserler ve priz çeşitlerimiz ile her ihtiyacınıza hitap eden firmamız ile uygun kabinet fiyatları bulabileceksiniz. Lande, juphiter, dorax gibi markaların ürünlerini uygun ve kaliteli bir şekilde hizmetlerinize sunmaktan memnuniyet duyuyoruz. http://www.kabinetwork.com/ adresinden sitemizi ziyaret edebilirsiniz.