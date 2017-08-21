Hasta Karyolası Çeşitleri Nelerdir?

Hastanelerde ve bakım evlerinde görmeye alıştığımız hasta karyolası çeşitlerinin evde kullanılanları farklı yapılarda olabilir. Birbirinden farklı yapılarda olan bu yatakların elektrikli, motorlu, el ile çalışabilir çeşitleri bulunmaktadır. En fazla elektrikli hasta yatakları ihtiyaç sahipleri için kullanılmak istenilirken, ücreti açısından el ile kullanılabilir hasta yatağı çeşitleri de bir çok hasta yakını tarafından kullanılması tercih edilen yataklar arasındadır.

Kumandalı olanlar kumandalı olmayan yataklara göre biraz daha lüks sayılabilirken hasta yataklarını hasta olan kişinin hastalık durumuna göre almak da akıllıca bir davranıştır. Mesela sırt ağrısı olup yürüme hassasiyeti düşmüş bir hasta için kumandalı yataklar hastanın kendisinin de yatağı kumanda edeceği şekildedir. Bu yüzden kullanımı en kolay yataklar içinde olan bu yatakların satışı da daha fazla yapılmaktadır.

Kolon motorlu yatakların hepsi elektrikli yatak türleridir. Kişi kumanda ile kendisinin yatmış olduğu yatağı idare ederken bir yandan da yatak istenilen miktarda oturulabilir pozisyona sokulabilmektedir. Bu yataklar genelleme olarak hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde kullanılan yataklar olarak anılır. Fakat bir çok kişi bu yatakları rahatlığı ve kullanım kolaylığı için ev hastaları için de tercih etmektedir.

Ayak bölümü ve baş bölümü ayrı olan hasta yatakları bir çok kişinin en fazla tercih ettiği yatak çeşitleridir. Bu yataklar evde kullanım açısından kolaylık sağlarken bazı yatakların küçülerek dar bir alana konulabilmesi de mümkündür.