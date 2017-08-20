Vialand

Coşkun Bayraktar alışveriş sektörü alanında çok başarılı olan ve tanınan bir iş adamıdır. Viaport asia projesi iler İstanbul’daki en büyük projesini 2008 yılında gerçekleştirmiştir. Firma yatırımlarını yaparken sürekli olarak outlet konseptli çalışmış bir firmadır ve de bu konseptiyle oldukça başarı sağlamıştır. Havaalanına sadece beş dakika uzaklıkta bulunan viaport asia alışveriş merkezini yılda ortalama yirmi beş milyon kişi ziyaret etmektedir. Viaport asia projesinden sonra firma vialand viaport venezia viaport marina projelerini halka sunmuştur. Firma bu yatırımlarıyla da oldukça ün kazanmış ve başarı sağlamıştır.

Roller coaster'ı getiren iş adamı

Firmanın yöneticisi Türkiye’ye ilk roller coaster'ı getiren adam olarak bilinmekte ve tanınmaktadır. 2016'da da Amerika’da bir alışveriş merkezi satın almıştır. Firmanın yöneticisi 2015 yılında Türkiye’nin en zenginleri yüz listesine girmiştir. Yaptığı faydalı yatırımlar ve halka sağladığı güzel hizmetlerle adını duyurmayı başaran genç iş adamı faydalı işler yapmaya devam etmekte ve ülkemizin ismini uluslararası statülerde duyurmaktadır.

Türkiye’nin böyle genç ve girişimci yatırımcılara ihtiyacı vardır, halkımız bu yatırımları faydalı bir şekilde kullanmalı ve böyle yatırımcıları da her daim desteklemelidir. Bu projeler via gyo yani gayrimenkul yatırım ortaklığına bağlı olarak yapılmaktadır.

https://www.coskunbayraktar.com/