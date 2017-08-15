Fue Saç Ekimi Ve Burun Estetiğinin Tedavi Sağladığı Alanlar Nelerdir?

Burun estetiği, burnun yeniden sağlıksal bir şekil alması için yapılacak olan operasyondur. Burun yapısının yüz ile orantılı şekli oluşturulmaktadır. Uzman hekimler tarafından problemli burun yapısı büyültülüp, küçültülebilir.

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Fue Saç Ekimi Ve Burun Estetiğinin Tedavi Sağladığı Alanlar Nelerdir?
Fue Saç Ekimi Ve Burun Estetiğinin Tedavi Sağladığı Alanlar Nelerdir? seobaz Tarih: 2017-08-15 Saat: 23:49:15
Güncelleme : 2017-08-15 23:49:15Bu içerik 320 kez okundu.
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Burnunuzu Yeniden Şekillendirin

 

            Burun estetiği, burnun yeniden sağlıksal bir şekil alması için yapılacak olan operasyondur. Burun yapısının yüz ile orantılı şekli oluşturulmaktadır. Uzman hekimler tarafından problemli burun yapısı büyültülüp, küçültülebilir. Burnun girinti ve çıkıntıları profesyonel müdahale eşliğinde yeniden oluşturulmaktadır. İsteğe bağlı olarak uç kısmının şekli değiştirilmektedir. Bu operasyon gerçekleşirken cerrahi müdahale ile burnun kıkırdak ve kemiklerine ulaşılmaktadır. İstenilen yapıya göre kemik çıkartılır ya da kıkırdak yerleştirilir. Uzman hekimlerin yardımı alınarak oluşturulan tedavi sonucu sağlık sorunu ve kötü görüntü ortadan kaldırılır.

 

 Fue Saç Nakli İle Hızlı İyileşme Sağlayın

 

            Fue saç ekimi, saç alınan bölgede kesi ya da dikiş izi olmaz. Ense bölümünden alınan saç uygulaması ile gerçekleştirilir. Uzman hekimler eşliğinde kaş ya da sakal gibi bölgelerden alınan kıl yapısı ile de gerçekleştirilir. Gerçekleştirilen tedavi sonrası iyileşme hızlı sağlanmaktadır. Alınan donör saçların ya da kılların seyrek bölüme nakli sağlanır. Nakil esnasında cerrahi keski kullanılmamaktadır. Saçlar seyrek olan bölgelere nakil yapılır. Çok küçük noktalar oluşturulup, bu bölgelere yerleştirilir. Nakil uygulaması geçiren hastalar, sonrasında doktorun saç yıkama ve bakım tavsiyelerine göre hareket ederler ve denetlenirler. Sonuç olarak ise hızla iyileşme sağlayıp, yeni saçlarına kavuşurlar.

 http://www.dr-fatihdagdelen.com/

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