Evden Eve Nakliyat Platformu

Evden eve nakliyat firmalarının hepsinin hizmetleri hemen hemen aynı politikadadır. Bu sayede taşınma işlemleri gerçekleşirken İstanbul evden eve taşıma ile nakliyeniz gerçekleşmiş olur.

Nakliye İşlemleri

Evlerinizdeki eşyalarınız, güvenli eller aracılığı ile yeni evlerinize taşınsın. Sizler ev taşırken özellikle eşyalarınız konusunda çok hassassınız. Bu taşıma ve nakliye firmaları da bunu düşünerek paketleme işlerinize de el attı.

Özel baloncuklu ambalajlar ile eşyalarınız sarılıp, paketleniyor. Bu sayede eşyalarınızda oluşabilecek tahribatlar engelleniyor. Sizlere yerinde ve kaliteli hizmet veren Ankara evden eve nakliyat paketleme işlerinizi yaparken sizlerden aldığı memnuniyet ile kalitesini taçlandırıyor.

Asansörlü Taşıma

Özellikle büyük şehirlerde tek katlı evlerin yerini günden güne yüksek katlı evler almıştır. Bu yüksek katlı binaların yaygınlaşması ile İzmir evden eve nakliyat firmalarının da çalışma prensipleri de değişmiştir. Hem çalışanlarına hem de sizlerin taşınmasına yardımcı olması, kolaylık sağlaması ve hızlı bir taşımacılık için hidrolik asansör ve mekanik asansör sistemleri gelişmiştir. Bu sayede eşyalarınız yüksek katlı merdivenlerden uzun vakitlerde taşınmak zorunda kalmayacak.