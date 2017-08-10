Alkali Suyun Yan Etkileri Var Mı?

Alkali su, son yıllarda özellikle zayıflamak isteyen kişilerin diyet programlarına dahil edilmektedir. PH değeri 7 ve üzeri olan alkali su, vücut yapısına fayda sağlayan bir su cinsidir.

İstenildiğinde evde de karbonat yardımı ile yapılabilecek olan alkali suyun faydaları olduğu kadar aşırı tüketilmesi durumda zararları da bulunmaktadır. Alkali beslenme, böbrek ve tansiyon hastalarına önerilmeyen bir sudur. Tuz oranı açısından vücut yapısına zarar verebilmektedir.

Alkali suyun vücuda zararları nelerdir?

Bahsedildiği gibi karbonat ile de yapılabilen alkali su da tuz oranı fazlalaşacağından dolayı tansiyon hastaları ile böbrek hastaları kesinlikle kullanmamalıdır. Alkali ph testi sonucunda 8 - 9 çıkan sular, vücutta yer alan asit oranını düşürmesi açısından faydaları anlatılmaktadır. Ancak fazla ya da bilinçsiz tüketilmesi sonucunda mide asitlerini de yok edebileceğinden vücuda zararı olacaktır. Vücutta aşırı karbonat birikmesi de ölümlere varabilecek kadar ciddi boyutta sorunlar oluşturabilmektedir.

Alkali su nasıl tüketilmelidir?

Mutlaka profesyonel diyet uzmanları tarafından ve doktor tavsiyesi alınarak tüketilmesi önerilmektedir. Vücut yapısına uygun oranlarda ve sürekli olmayacak şekilde alkali su tüketilmesi vücuda fayda sağlayacaktır.

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