E Vitamini

İçeriğinde E vitamini bulunan yiyeceklerin faydaları oldukça fazladır. Bu yiyeceklerden bazıları şunlardır: Badem, kivi, fındık, fıstık, mango, ıspanak, brokoli, soya, ay çiçek, kanola ve mısır yağları, domates, yeşil zeytin, kuru kayısı, kekik ve kuşkonmaz.Bu besinlerin faydaları için şunlar söylenebilir...

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E Vitamini
E Vitamini seobaz Tarih: 2017-08-09 Saat: 15:55:15
Güncelleme : 2017-08-09 15:55:15Bu içerik 273 kez okundu.
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E Vitaminin Faydası Nedir?

 

            İçeriğinde E vitamini bulunan yiyeceklerin faydaları oldukça fazladır. Bu yiyeceklerden bazıları şunlardır: Badem, kivi, fındık, fıstık, mango, ıspanak, brokoli, soya, ay çiçek, kanola ve mısır yağları, domates, yeşil zeytin, kuru kayısı, kekik ve kuşkonmaz. Bu besinlerin faydaları için şunlar söylenebilir:

 

 - Kalp hastalıklarından koruma ve damar sertleşmesini önleme konusunda oldukça etkilidir.

 - Göğüste yaşanan ağrıları hafifletir.

 - Kalp krizi yaşama riskini en az seviyeye indirir.

 - Felç olma riskini en alt seviyeye indirir.

 - Damar tıkanıklığından dolayı yaşanan bacak ağrısını azaltır.

 - Yüksek tansiyonu düşürme konusunda yardımcıdır.

 - Şeker hastalığını tedavi etmek için ve bu hastalık sebebiyle oluşan komplikasyonları azaltma konusunda önerilen vitaminlerden biridir.

 

 E Vitaminin Faydaları Nelerdir?

 

            E vitamini aşağıdaki hastalıkları önleme konusunda faydalı olduğu gibi bu hastalıklara yakalanan kişiler tedavi sürecinde de kullanabilirler:

 

 1- Mesane kanseri,

 2- Alzheimer,

 3- Kemoterapi,

 4- Karaciğer hastalıkları,

 5- İnme,

 6- Hamilelikte yaşanan yüksek tansiyon,

 7- Çocuklarda yaşanan böbrek sorunları,

 8- Güneş yanığı,

 9- Yaşlılar da enerji eksikliğini gidermek için,

 faydasibu.com

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