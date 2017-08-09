E Vitaminin Faydası Nedir?

İçeriğinde E vitamini bulunan yiyeceklerin faydaları oldukça fazladır. Bu yiyeceklerden bazıları şunlardır: Badem, kivi, fındık, fıstık, mango, ıspanak, brokoli, soya, ay çiçek, kanola ve mısır yağları, domates, yeşil zeytin, kuru kayısı, kekik ve kuşkonmaz. Bu besinlerin faydaları için şunlar söylenebilir:

- Kalp hastalıklarından koruma ve damar sertleşmesini önleme konusunda oldukça etkilidir.

- Göğüste yaşanan ağrıları hafifletir.

- Kalp krizi yaşama riskini en az seviyeye indirir.

- Felç olma riskini en alt seviyeye indirir.

- Damar tıkanıklığından dolayı yaşanan bacak ağrısını azaltır.

- Yüksek tansiyonu düşürme konusunda yardımcıdır.

- Şeker hastalığını tedavi etmek için ve bu hastalık sebebiyle oluşan komplikasyonları azaltma konusunda önerilen vitaminlerden biridir.

E Vitaminin Faydaları Nelerdir?

E vitamini aşağıdaki hastalıkları önleme konusunda faydalı olduğu gibi bu hastalıklara yakalanan kişiler tedavi sürecinde de kullanabilirler:

1- Mesane kanseri,

2- Alzheimer,

3- Kemoterapi,

4- Karaciğer hastalıkları,

5- İnme,

6- Hamilelikte yaşanan yüksek tansiyon,

7- Çocuklarda yaşanan böbrek sorunları,

8- Güneş yanığı,

9- Yaşlılar da enerji eksikliğini gidermek için,

faydasibu.com