E Vitaminin Faydası Nedir?
İçeriğinde E vitamini bulunan yiyeceklerin faydaları oldukça fazladır. Bu yiyeceklerden bazıları şunlardır: Badem, kivi, fındık, fıstık, mango, ıspanak, brokoli, soya, ay çiçek, kanola ve mısır yağları, domates, yeşil zeytin, kuru kayısı, kekik ve kuşkonmaz. Bu besinlerin faydaları için şunlar söylenebilir:
- Kalp hastalıklarından koruma ve damar sertleşmesini önleme konusunda oldukça etkilidir.
- Göğüste yaşanan ağrıları hafifletir.
- Kalp krizi yaşama riskini en az seviyeye indirir.
- Felç olma riskini en alt seviyeye indirir.
- Damar tıkanıklığından dolayı yaşanan bacak ağrısını azaltır.
- Yüksek tansiyonu düşürme konusunda yardımcıdır.
- Şeker hastalığını tedavi etmek için ve bu hastalık sebebiyle oluşan komplikasyonları azaltma konusunda önerilen vitaminlerden biridir.
E Vitaminin Faydaları Nelerdir?
E vitamini aşağıdaki hastalıkları önleme konusunda faydalı olduğu gibi bu hastalıklara yakalanan kişiler tedavi sürecinde de kullanabilirler:
1- Mesane kanseri,
2- Alzheimer,
3- Kemoterapi,
4- Karaciğer hastalıkları,
5- İnme,
6- Hamilelikte yaşanan yüksek tansiyon,
7- Çocuklarda yaşanan böbrek sorunları,
8- Güneş yanığı,
9- Yaşlılar da enerji eksikliğini gidermek için,
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