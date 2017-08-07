Kilo Verme Sorunu

Hiç Eskimeyen Problem: Zayıflamak

Fazla kilolar erkek olsun kadın olsun her zaman sorun olmuştur. Başta sağlık açısından birçok olumsuzluğa sebeptir. Ayrıca dış görünüm olarak da insanları olumsuz etkileyerek, kötü hissetmelerine sebep olur. Bu yazıda özetle kilolardan kurtulmak adına, diyet listelerinden uzak minik programlarda bahsedilecektir. Diyet yapmak herkesi oldukça korkutur. Fakat önlem almak kilo verme konusunda daha etkilidir.

Sık Beslenmek: Kiloyu dengede tutmak adına normal tüketimi 3 ana 3 ara olarak toplamda 6 öğün olacak şekilde yiyecek tüketmek kan şekerindeki dalgalanmaları önlerken, midenin sürekli işlevselliğini sağlayacaktır. Bu süreçte tatlıdan uzak durulduğu takdirde metabolizma hızlanır ve kilo verme kolaylaşır.

Gece Yememek: Özellikle gece geç saatlerde yapılan atıştırmalar vücudun zor yaktığı öğünlerdir. Ayrıca direk yağa dönüşmesi oldukça kolaydır. Mecburi durumlara binaen bol lifli, enerjisi düşük sebze ve meyveler tercih edilebilir.

Hareketi Arttırmak: Normalde hareketsiz bir yapısı olan kişiler bu durumdan vazgeçip ufak egzersizler yaparak zayıflama sürecine katkıda bulunurlar.

Bol Su Tüketmek: Su tüketmek için susamayı beklemeden günde düzenli olarak 3 litre su tüketimi ciddi manada kilo kaybına yardım eder.

https://saglikliyasam.co/