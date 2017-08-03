Likit Sigara Seçimi Nasıl Yapılmalıdır?

Elektronik sigara hakkında

Son dönemlerde özellikle sigarayı bırakmak isteyenlerin tercih ettiği elektronik sigara, yapılan araştırmalara göre de sağlık açısından normal sigaralara göre vücuda daha az zarar verdiği belirtilmektedir. Bu nedenle likit sigara için talep oldukça artmaktadır.

Pek çok markanın ürünlerini sunduğu bu sigara türünde, en sık tercih edilenler arasında da joyetech elektronik sigara yer almaktadır. Likit sigaralar, elektronik sistemle çalışan ve likit kullanılarak tatlandırılan bir üründür. Aynı zamanda dumansız hava sahası için de oldukça uygun olmaktadır. Peki, elektronik sigara nasıl seçilmelidir?

Elektronik sigara seçimi nasıl yapılır?

Likit smok elektronik sigara, kendi içerisinde de çeşitleri bulunan bir üründür. Yeni başlayanlardan belli bir süre kullanarak profesyonel kullanım becerisi kazanmış kişilere göre, farklı sistemlere sahip elektronik sigara likit türleri sunulabilmektedir. Başlangıç aşamasında olanlar için, son derece basit mekanizmaya sahip olan ve başlangıç kiti olarak da adlandırılanlar tavsiye edilmektedir.

Uzun süre kullananlar içinse tercih tamamen kullanıcının tercihine bağlı olmaktadır. Sigarayı bırakmayı düşünenler ise, kullanmaya başladıktan sonra zaman içerisinde nikotinsiz likitlere geçiş yaparak sigarayı bırakabilmektedir.

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