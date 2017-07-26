Akdeniz üniversitesi yurtları

Üniversite öğrencisi olmak, üniversiteye girmeye hak kazanmak gibi önemli olan ve eğitimin üst seviye basamağına atlamak oldukça güzel. Özellikle de aileler için. Ama burada en önemli nokta kuşkusuz ailelerin tereddütleridir. Neden tereddüt? Çünkü her öğrenci puan hesaplamalarına ve yeterliliğine göre üniversitelere yerleştiği için birçok kişi kendi yaşadığı şehirlere oldukça uzak yerlerde öğrenimlerini görmek durumunda kalıyorlar. Ailelerin tereddütü ve endişesi de burada ortaya çıkıyor. Mesela Antalya’ ya öğrenim için giden bir kız öğrenci için gereken en önemli şey Antalya kız yurdu bulmak. Kayıt zamanında çoğu aile çocuklarıyla beraber o ile giderler ve başlarlar yurt aramaya. Eğer Akdeniz bölgesindeki yurtları inceliyor ve burada yurt arıyorsanız daha şanslı olduğunuzu söyleyebiliriz. Antalya yurtlar konusunda oldukça zengin ve yoğun bir kent olma özelliğine sahiptir. Ayrıca tüm bunların yanında alyakizyurdu.com sitesi de sizlere en iyi yardımcıdır.

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