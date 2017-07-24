Toplu Mail Gönderme Hizmeti

Pazarlama mesajlarının belirli bir kitleye elektronik posta üzerinden ulaştırılmasına email marketing adı verilmektedir. E-mail yoluyla pazarlama yapılmasının büyük avantajları bulunmaktadır. Toplu bir şekilde mail gönderme yöntemini tercih eden firmalar, hem zamandan tasarruf edebilir; hem de maliyet olarak ciddi bir tasarruf sağlayabilir.

Toplu Mail Göndermenin Avantajları

E-mail yoluyla toplu mail göndermenin en büyük avantajı, ekonomik olmasıdır. Gönderilen reklamların maliyeti daha uygundur. Böylece potansiyel müşteri kitlesine, fazla para harcamadan ulaşılabilmektedir. En etkili pazarlama yöntemlerinden olan toplu mail gönderme oldukça kısa zaman içerisinde hedef kitleye iletilebilmektedir. Ayrıca posta mesajlarının takibinin kolay olması da, toplu mailin avantajlarındandır.

E-Posta Pazarlama

Şirket olarak e-posta pazarlama işlerinizi kolaylaştıran firmamız kullanışlı bir editör, hazır şablonlar ve duyarlı e-postalar gibi çeşitli imkanlar sunmaktadır. Yüzü aşan hazır duyarlı şablonlar ve tasarımlar, e-mail oluşturmanızı oldukça hızlı ve basit bir hale getirebilecektir. Akıllı form doldurma, kişiselleştirme ve segmentesyon işlemlerini kolayca yapabileceğiniz toplu mailde pazarlama yapabilmek için firmamızın ürünlerinden edinebilir; vermiş olduğumuz hizmetlerden kolay, hızlı pratik bir şekilde yararlanabilirsiniz.

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