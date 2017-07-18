SANDVİÇ PANEL NEDİR?

Çatı ve cephe malzemeleri olarak kullanılan sandviç panel iki tarafı da boyalı olan sac veya alüminyum levhalar arasına belirli miktar da poliüretan koyularak ortaya çıkan bir üründür.

SANDVİÇ PANEL NERELERDE KULLANILIR?

Genel de sandviç panel çatı ve cephe kaplamak için kullanılır. Ayrıca sandviç panel duvar kaplamalarında da bolca kullanılan bir uygulamadır. Genelde çatı, cephe ve soğuk odalar da kullanıma uygun bir malzemedir. Isı yalıtım ve su yalıtım sağlayarak sanayi, yapılar, tesisler, şantiyeler, marketler, alışveriş merkezleri ve soğuk depolar gibi yerler de aynı zaman da çelik ve betondan yapılmış olan yapılarda da kullanılır. Sandviç panelin bir özelliği de su ve ısı yalıtımı yapabilen bu yapının boya gibi veya sıva gibi maddeler ile kaplama yapılmasına gerek yoktur. Direkt olarak yapı üzerine sandviç panel uygulaması yapılabilir ve hemen kullanılabilir.

SANDVİÇ PANEL FİYATLARI

2 Birim olarak hesaplanır ve sandviç panel fiyatları her an değişir. Seçeceğiniz panelin özelliklerine ve sizlerin ihtiyaçlarına göre değişen fiyat aralıklarıyla satışa sunulmaktadır.

http://www.sandvicpanelfiyatlari.com/