Körfez’in En Gözde Lokasyonu Dubai’de Satılık Ev Seçenekleri

Dubai satılık ev arayan profesyonel yatırımcılar için Dubai, hızlı büyüyen ekonomisi ve yatırımcı dostu mevzuatı ile ideal bir merkezdir. TEKCE’nin 360 derece hizmet modeli; saha araştırmasından tapu devrine, kiralama stratejisinden satış sonrasına kadar her adımda tek elden çözüm sunar. 2004’te temelleri atılan ve 2017’den itibaren yurt dışı ofisleriyle global ölçeğe taşınan TEKCE, şimdi Dubai ofisi aracılığıyla Körfez gayrimenkul pazarında güvenilir bir rehber konumundadır.

Dubai yönetiminin istikrar odaklı politikası, yabancı mülkiyet haklarını net yasal çerçeveye oturtur. Bu sayede yatırımcı, satın aldığı mülk üzerinde tam tasarruf hakkına sahip olur ve döviz bazlı kira sözleşmeleriyle portföy getirisini uzun vadede koruma altına alır. TEKCE danışmanları, konum seçimi ve proje kıyaslaması yaparken güncel mevzuatı dikkate alır; böylece yatırım kararı ölçülebilir veriye dayanır, rastlantıya bırakılmaz.

Dubai Satılık Ev Seçeneklerinin Temel Avantajları

Dubai’nin altyapı yatırımları, serbest ticaret bölgeleri ve sürekli genişleyen turizm hacmi, gayrimenkul talebini yıl boyu canlı tutar. İster şehir merkezindeki rezidans kulelerinde ister yükselen sahil koridorundaki villa projelerinde portföy oluşturun, lokasyonunuzu destekleyen bir ekonomik dinamik mutlaka bulunur. Dubai satılık ev arayışındaki müşteriler için TEKCE’nin saha ekipleri, her mahalleye ait ulaşım planlarını, mevcut kira trendlerini ve planlanan kamu projelerini rapor hâline getirir. Böylece yatırımcı, karar sürecinde sürprizlerle karşılaşmaz.

Dubai’de Satılık Ev Almadan Önce Dikkat Edilecek Faktörler

Dubai’de lokasyon belirlemek, getiriyi doğrudan etkiler. TEKCE uzmanlarına göre değerlendirmeniz gereken dört ana kriter bulunur:

Ulaşım Ağı: Metro hattı, ana arterler ve havalimanına erişim süresi.

Metro hattı, ana arterler ve havalimanına erişim süresi. Mahalle Profili: Aile odaklı toplu konut mu, yoksa şehir içi iş merkezlerine yakın rezidans mı?

Aile odaklı toplu konut mu, yoksa şehir içi iş merkezlerine yakın rezidans mı? Sosyal Donatı: Okullar, alışveriş merkezleri ve sağlık tesislerinin yakınlığı.

Okullar, alışveriş merkezleri ve sağlık tesislerinin yakınlığı. Gelecek Planları: Onaylanmış altyapı projeleri ve belediye planlarının teslim takvimi.

Bu kriterleri sahada gözlemlemek için TEKCE, yatırımcısına özel keşif turu organize eder; örnek daireleri, proje satış ofislerini ve çevre imkânlarını aynı gün içerisinde gezdirir.

Dubai Satılık Ev Fiyatlarını Etkileyen Unsurlar

Dubai satılık ev fiyatları karşılaştırılırken üç temel unsur öne çıkar: teslim yılı, manzara ve proje statüsü. Anahtar teslim konutlar, yatırımcıya hemen gelir üretme şansı tanırken; inşaat aşamasındaki projeler, daha esnek ödeme planı sayesinde bütçeyi rahatlatır ve sermaye primi potansiyelini artırır. Dubai satılık ev fiyatları, teslim tarihi yaklaştıkça yukarı yönlü hareket etme eğilimi gösterir.

Expo yatırımlarının devam eden fazları, yeni açılan serbest ticaret bölgeleri ve artan uçuş trafiği, Dubai ev fiyatları üzerinde pozitif baskı oluşturur. Bu etkenler, kısa dönem kiralamalarda doluluk oranlarını yükselterek yatırımcının brüt gelirini artırır. Dubai ev fiyatları, uluslararası etkinlik takvimi yoğunlaştıkça kira çarpanlarını iyileştirir.

Dubai’de Ev Almak: Adım Adım Yol Haritası

Son yılların gözde lokasyonu Dubai, Türkiye başta olmak üzere birçok ülkeden de zenginlerin gözde durağı. Öyle ki, bu lokasyonda ev almak isteyen on binlerce kişi bulunuyor. Böylesine bir lokasyonda ev alınması da elbet belirli süreçlerden geçiyor. Dubai’de ev almak isteyenler için süreç dört basit adımdan oluşur. Gelin o adımlara yakında bakalım.

İhtiyaç Analizi: Bütçe, lokasyon ve getiri hedefi netleştirilir; TEKCE danışmanı, bölge raporlarını masaya koyar. Portföy Seçimi: Sanal turlar ve proje sunumlarıyla ön eleme yapılır; potansiyel projeler listelenir. Saha Ziyareti: VIP araçla düzenlenen rota, mahalle dokusunu ve örnek daireleri yerinde inceleme fırsatı sunar. Tapu Devri: Hukuk ekibi, resmi dairelerle koordineli çalışarak tapu ve noter işlemlerini aynı gün içinde sonuçlandırır; anahtar teslimi yapılır.

Dubai'de ev almak sürecinde, oturum izni başvurusu da TEKCE avukatları tarafından takip edilir.

TEKCE’nin Satış Sonrası Destek Paketi

Satın alma süreci tamamlandıktan sonra TEKCE, “Al ve Devret” modelini devreye alır. Kiralama servisimiz, dairenizin piyasa rayicine uygun kontratlarını hazırlarken, bakım programı düzenli teknik kontrolleri planlar.

Kiralama Servisi: Piyasa rayicine uygun kira kontratı hazırlanır, üst segment kiracılarla bağ kurulır.

Piyasa rayicine uygun kira kontratı hazırlanır, üst segment kiracılarla bağ kurulır. Bakım Takvimi: Düzenli teknik kontrol ve temizlik programı organize edilir, mülkün değeri korunur.

Düzenli teknik kontrol ve temizlik programı organize edilir, mülkün değeri korunur. Yeniden Satış Stratejisi: Piyasa uygun olduğunda mülk likide çevrilir, sermaye kazancı maksimize edilir.

Yeniden satış danışmanlığı ise piyasa zirve yaptığında mülkünüzü en iyi değerden likide çevirmenize yardımcı olur. Bu kapsamlı yaklaşım, Dubai’de satılık ev portföyünüzü pasif gelir aracına dönüştürür. Dubai'de satılık ev seçenekleri, TEKCE’nin satış sonrası yönetimi sayesinde değerini uzun vadede korur.

Kripto Dostu Ödeme Seçenekleri

TEKCE, kripto para ile gayrimenkul satışı gerçekleştiren ilk markalardan biri olarak, yeni nesil ödeme taleplerini de karşılar. gayrimenkul partner iş birliği kapsamında müşteriniz, işlemlerini kripto cüzdanı üzerinden yapmayı tercih ederse, şirket içi hukuk departmanımız sürecin tamamını yasal çerçevede yönetir. Gayrimenkul partner iş birliği, esnek ödeme seçenekleriyle kur volatilitesini minimize eder.

Eğer siz de Dubai’de ev almak istiyorsanız önce TEKCE’nin resmi internet sitesi üzerinden Dubai ev ilanlarını görüntüleyin, ardından seçiminizi yapın ve gerisini bize bırakın.

Sıkça Sorulan Sorular (FAQ)

Dubai'de Türkler ev alabilir mi?

Evet. Dubai’de yabancılar, belirlenmiş serbest mülkiyet bölgelerinde tapu devri ile mülk edinebilir; TEKCE, işlemleri vekâletle takip eder.

Dubai ev kaç dolar?

Fiyatlar mahalle ve proje fazına göre değişir; güncel listeyi sitemizde filtreleyerek öğrenebilirsiniz.

Dubai'de kira getirisi ne kadar?

Getiri oranı lokasyona ve konut tipine bağlıdır; TEKCE danışmanları, hedefinize göre en uygun bölge önerisini sunar.

Dubai'de yaşamak için ne kadar para lazım?

Kira, ulaşım ve gündelik giderler semte göre farklılık gösterir; yerel ekibimiz ayrıntılı bütçe rehberi paylaşır.