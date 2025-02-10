Nargile Tütünü Kullanırken Yapılan Yaygın Hatalar

Nargile içimi sırasında yapılan bazı hatalar, tütünün tadını olumsuz etkileyebilir. İşte en sık yapılan hatalar ve çözümleri!

1. Kalitesiz Tütün Kullanımı

Düşük kaliteli nargile tütünü, boğazda yanma hissi yaratır ve içimi keyifsiz hale getirir. Her zaman güvenilir markaları tercih edin.

2. Yanlış Kömür Kullanımı

Kimyasal içerikli kömürler, nargilenin tadını bozar ve sağlığa zarar verebilir. Doğal Hindistan cevizi kömürlerini kullanmak en sağlıklı seçimdir.

3. Yanlış Saklama Koşulları

Tütünü hava geçirmez bir kapta, serin ve kuru bir yerde saklamak gerekir. Aksi halde tütün kuruyarak lezzet kaybına uğrar.

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