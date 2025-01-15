Eskişehir’de Üniversite Öğrencileri Çevre Projesi Başlattı

Eskişehir'deki üniversite öğrencileri, çevre bilincini artırmak ve kente katkıda bulunmak amacıyla anlamlı bir projeye imza attı. Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nden bir grup gönüllü öğrenci, “Yeşil Eskişehir” adıyla bir çevre projesi başlattıklarını duyurdu.

Projenin ilk aşamasında Porsuk Çayı çevresi ve şehir merkezindeki yeşil alanlarda temizlik çalışmaları yapıldı. Yaklaşık 200 öğrencinin katıldığı etkinlikte, çevreye atılan plastik şişe, poşet ve diğer atıklar toplandı. Etkinlik sırasında toplanan çöpler, geri dönüşüm tesislerine gönderilmek üzere ayrıştırıldı. Öğrenciler, bu sayede hem şehrin daha temiz bir görünüme kavuşmasını sağladı hem de geri dönüşüme dikkat çekti.

Proje koordinatörü olan çevre mühendisliği öğrencisi Burak Yılmaz, “Eskişehir gibi güzel bir şehirde yaşıyoruz. Amacımız, çevre bilincini artırarak herkesin bu güzelliklere sahip çıkmasını sağlamak. Bu sadece bir başlangıç. Daha geniş kapsamlı etkinlikler ve eğitim programları düzenleyeceğiz” dedi.

Etkinliğe katılan öğrencilerden biri olan Ayşe Demir, “Porsuk Çayı çevresinde vakit geçirmek çok keyifli ama ne yazık ki birçok kişi çevreyi kirletiyor. Bu proje sayesinde hem çevremizi temiz tutuyoruz hem de farkındalık yaratıyoruz” diye konuştu.

Projeyi destekleyen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere malzeme desteği sağladı. Belediye Başkanı yaptığı açıklamada, “Gençlerin çevre konusundaki duyarlılığı hepimiz için ilham kaynağı. Bu tür projeleri her zaman destekleyeceğiz” dedi.

“Yeşil Eskişehir” projesi, önümüzdeki aylarda daha fazla gönüllü katılımıyla büyütülecek. Projenin bir sonraki adımı, kent genelinde ağaç dikme kampanyaları ve çevre bilinci eğitimlerini kapsayacak.

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