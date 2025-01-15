Eskişehir’de Üniversite Öğrencileri Çevre Projesi Başlattı

Anasayfa MAKALE Eskişehir’de Üniversite Öğrencileri Çevre Projesi Başlattı
Eskişehir’de Üniversite Öğrencileri Çevre Projesi Başlattı
Eskişehir’de Üniversite Öğrencileri Çevre Projesi Başlattı Kadir Durukan Tarih: 2025-01-15 Saat: 21:02:15
Güncelleme : 2025-01-15 21:02:15Bu içerik 9 kez okundu.
Reklam

 

Eskişehir'deki üniversite öğrencileri, çevre bilincini artırmak ve kente katkıda bulunmak amacıyla anlamlı bir projeye imza attı. Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nden bir grup gönüllü öğrenci, “Yeşil Eskişehir” adıyla bir çevre projesi başlattıklarını duyurdu.

Projenin ilk aşamasında Porsuk Çayı çevresi ve şehir merkezindeki yeşil alanlarda temizlik çalışmaları yapıldı. Yaklaşık 200 öğrencinin katıldığı etkinlikte, çevreye atılan plastik şişe, poşet ve diğer atıklar toplandı. Etkinlik sırasında toplanan çöpler, geri dönüşüm tesislerine gönderilmek üzere ayrıştırıldı. Öğrenciler, bu sayede hem şehrin daha temiz bir görünüme kavuşmasını sağladı hem de geri dönüşüme dikkat çekti.

Proje koordinatörü olan çevre mühendisliği öğrencisi Burak Yılmaz, “Eskişehir gibi güzel bir şehirde yaşıyoruz. Amacımız, çevre bilincini artırarak herkesin bu güzelliklere sahip çıkmasını sağlamak. Bu sadece bir başlangıç. Daha geniş kapsamlı etkinlikler ve eğitim programları düzenleyeceğiz” dedi.

Etkinliğe katılan öğrencilerden biri olan Ayşe Demir, “Porsuk Çayı çevresinde vakit geçirmek çok keyifli ama ne yazık ki birçok kişi çevreyi kirletiyor. Bu proje sayesinde hem çevremizi temiz tutuyoruz hem de farkındalık yaratıyoruz” diye konuştu.

Projeyi destekleyen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere malzeme desteği sağladı. Belediye Başkanı yaptığı açıklamada, “Gençlerin çevre konusundaki duyarlılığı hepimiz için ilham kaynağı. Bu tür projeleri her zaman destekleyeceğiz” dedi.

“Yeşil Eskişehir” projesi, önümüzdeki aylarda daha fazla gönüllü katılımıyla büyütülecek. Projenin bir sonraki adımı, kent genelinde ağaç dikme kampanyaları ve çevre bilinci eğitimlerini kapsayacak.

 

Yeni ve güncel Eskişehir'den haberler için Eskişehir Haber sitemizi takip edebilirsiniz.

Reklam
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Penceremden Göz Göze Ne Zaman Yayınlanacak?, Çıkacak ve Gelecek? 2023
Penceremden Göz Göze Ne Zaman Yayınlanacak?, Çıkacak ve Gelecek? 2023
Tecno Spark 10 Pro
Tecno Spark 10 Pro "PUBG Mobile" Kaç FPS Veriyor? 2023