Serhat Kaya’dan yeni roman, yeni heyecan; Bekleme Odası

Serhat Kaya, Yeniden Sen, Umursama, Azad, Azınlıkta Kaldık, Renkli Rüyalar ve Katarsis adlı kitaplarından sonra 7. kitabı Bekleme Odası isimli son romanını yayımladı. Bekleme Odası’nın arka kapağında Zülfü Livaneli’nin şu sözleri karşılıyor; “Serhat Kaya romanları, kendilerini zevkle okutmanın yanı sıra yerellikten çok genel insan davranışlarının izini sürerek edebi bir panorama yaratıyor.” Geçen yıl Renkli Rüyalar kitabıyla Kitapyurdu Okur Ödülleri’ni kazanan Serhat Kaya, son romanı Bekleme Odası’yla Paris’te başlayan şaşırtıcı bir hikâye ile karşınıza çıkıyor. Bekleme Odası, Kitapyurdu.com’dan sipariş edilebilir. Serhat Kaya, 1982'de İstanbul Cihangir'de doğdu ve Beşiktaş Lisesi’nden mezun olduktan sonra İstanbul Üni. Devlet Konservatuarı’na girdi. Henüz 18 yaşındayken Yönetmen ve Oyuncu olan Uğur Yücel’le tanışmasıyla birlikte Eski Yeşil Kabare’de sahneye çıkmaya başladıktan sonra tek kişilik komedi gösterileriyle ülkemizin farklı şehirlerinde 600'ün üzerinde sahneye çıktı.

Serhat Kaya, 2005 yılında ünlü perakende markası Bernardo ailesine katılarak 7 yıl Saha Yöneticilikleri ve Eğitim Uzmanı görevlerini sürdürdü, Pdr Group TMI Türkiye bünyesinde Yönetim, İletişim ve Eğitmenlik branşlarında uzmanlaşmıştı ve Perakende Günleri gibi birçok organizasyonda Marka Koçu olarak görev yaptı. Ülkemizdeki önemli firma ve markalar için; yönetim, strateji, satış, pazarlama, Sosyal Medya, CRM konularında eğitimler veren ve Yönetim Danışmanlığı yapan Serhat Kaya, 2020 yılında başladığı "Uyuyamayanlar Online" programını 3 yıl sürdürdükten sonra Spotify’da podcast serisi olarak yayınlamasının ardından, 2024’te Radyo Antalya mikrofonlarında “Makbul Muhabbet” programı ile dinleyenlerle buluştu. Serhat Kaya, Yeniden Sen Fark Ediş, Umursama, Azad, Azınlıkta Kaldık, Renkli Rüyalar, Katarsis ve Bekleme Odası adlı kitapların yanısıra, TV reklam metinleri, tiyatro oyunları, kısa & uzun metraj film yardımcı senaryo yazarı ve Down Türkiye Derneği’nin gönüllü üyesidir.

https://www.kitapyurdu.com/kitap/bekleme-odasi/698331.html&filter_name=bekleme+odasi

https://www.imdb.com/name/nm16787968/?ref_=nv_sr_srsg_0_tt_0_nm_8_in_0_q_serhat%2520kaya