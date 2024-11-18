Legend PVC Pencere Sistemleri

Egepen markasının ürün kategorisinde yer alan Legend pencere sistemleri özelikleri ve kullanımı açısından tercih edilen bir pencere sistemidir. Bu pencere sistemi genel olarak 6 odalı olacak şekilde tasarlanmış olup, 80 mm olacak şekilde oturma kapasitesine sahiptir. Bu pencere sistemleri mükemmel seviye kaliteli özelliklerle yoğrulmuş profillerden meydana gelir.

Legend pencere sistemlerinde PVC olmasının yanı sıra pençelerin kaliteli ve mükemmel performans özellikleri olarak ısı ve ses yalıtımlarının da özellikleri değerlendirilir. Dünya kalite standartlarına uygun olarak tasarlanan bu ürünlerde yüksek açılı performans sağlayabilirsiniz.

Statik Güç Deneyimi

Legend pencere sistemlerinde var olan profiller genel olarak yüksek kalitede statik unsurlara sahiptir. Bu profiller daha sıklıkla yüksek safhalarda rüzgar potansiyelinin olduğu alanlar için uygun olur. Bu alanların tam olarak değeri hesaplanarak uygun olan profil belirlenmesi yapılır. PVC sacların yüksek oranda mukavemete dahil olmasından dolayı bu sistemlerde daha geniş görüş alanının yaratılması sağlanıyor.

Legend Pencere Sistemlerinde Isı Yalıtımı Nasıldır?

Legend pencere sistemlerinde genel olarak ısı yalıtımı kişilerin yaşam alanlarının konforlu olmasını sağlayacak şekilde uygulanmaktadır. Lakin bu pencere sistemlerinde 6 oda ve 3 adet contanın bir araya getirilmiş olmasıyla düşük oranlarda ısı yalıtımı sağlanır. Legend pencere sistemlerinin belirli oranlarda değerlerin üzerinde konumlandırılmasıyla birlikte 52 mm civarında cam kalınlık oranları üçlü olan cam yapılarının oluşmasını sağlar.

Legend Pencere Sistemlerinde Ürün Yelpazesi Nasıldır?

Legend pencere sistemlerinin ürün kategorisinde çeşitlilik çok fazladır. Ürün çeşitliliği,

Ortakayıt

Pervazlı kasa

Standart kasa

Damlalıklı kanat

İç ve dışa açılabilen kanat profilleri

Legend pencere sistemlerinin bu şekilde fazla özelliklerinin olmasının nedeni ise çok özellikli sistemlere çözüm sağlamak içindir diyebiliriz. Cephe profilleri ve ayrıca açılı köşe dönüşleri, kasa uzatma sistemleri de yardımcı olan profil gurubunda yer almaktadır.

Legend Cam Uygulaması

Legend pencere, kapı sistemlerinde 24 ile 30, 36, 44 ve 52 mm cam kalınlığı olacak şekilde kapı tasarımları yapılıyor. Aynı zamanda Epegen marka bünyesinde çok farklı renk skalası bulunuyor. Renk seçenekleri sitemizde mevcuttur.