Kombi Arıza Kodu Ne Anlama Gelir?

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Kombi Arıza Kodu Ne Anlama Gelir?
Kombi Arıza Kodu Ne Anlama Gelir? Kadir Durukan Tarih: 2024-11-17 Saat: 20:46:09
Güncelleme : 2024-11-17 20:46:09Bu içerik 14 kez okundu.
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Kombi arıza kodları, cihazın hangi sorunla karşılaştığını gösteren bir rehberdir. Her kombinin arıza kodları farklıdır, ancak genel olarak bazı yaygın hata kodlarının anlamları şu şekildedir:

1. E1 Hata Kodu:
Bu hata kodu, düşük su basıncını gösterir. Su basıncını kontrol edin ve gerekirse basıncı artırın.

2. E2 Hata Kodu:
E2, kombinin aşırı ısındığını belirtir. Bu durumda kombiyi kapatın ve soğumasını bekleyin.

3. F4 Hata Kodu:
F4, ateşleme sorununu gösterir. Gaz vanasını kontrol edin ve eğer sorun devam ederse servis çağırın.

4. E3 Hata Kodu:
Bu hata kodu, sensör hatasını belirtir. Sensörlerin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için uzman yardımı gerekebilir.

5. F1 Hata Kodu:
F1 hatası, suyun dolaşımında bir problem olduğunu gösterir. Bu durumda tesisatta tıkanıklık veya hava kalmış olabilir.

Arıza kodları, cihazın ne tür bir sorunla karşılaştığını anlamanızı sağlar ve buna göre müdahale etmenizi kolaylaştırır.

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