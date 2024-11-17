Kombi Arıza Kodu Ne Anlama Gelir?

Kombi arıza kodları, cihazın hangi sorunla karşılaştığını gösteren bir rehberdir. Her kombinin arıza kodları farklıdır, ancak genel olarak bazı yaygın hata kodlarının anlamları şu şekildedir:

1. E1 Hata Kodu:

Bu hata kodu, düşük su basıncını gösterir. Su basıncını kontrol edin ve gerekirse basıncı artırın.

2. E2 Hata Kodu:

E2, kombinin aşırı ısındığını belirtir. Bu durumda kombiyi kapatın ve soğumasını bekleyin.

3. F4 Hata Kodu:

F4, ateşleme sorununu gösterir. Gaz vanasını kontrol edin ve eğer sorun devam ederse servis çağırın.

4. E3 Hata Kodu:

Bu hata kodu, sensör hatasını belirtir. Sensörlerin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için uzman yardımı gerekebilir.

5. F1 Hata Kodu:

F1 hatası, suyun dolaşımında bir problem olduğunu gösterir. Bu durumda tesisatta tıkanıklık veya hava kalmış olabilir.

Arıza kodları, cihazın ne tür bir sorunla karşılaştığını anlamanızı sağlar ve buna göre müdahale etmenizi kolaylaştırır.

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