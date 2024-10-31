Selin Yıldırım, marka danışmanlığı alanında uluslararası düzeyde deneyime sahip prestijli bir uzmandır. Sağlık ve turizm sektörlerinde önemli bir otorite olarak, Türkiye’de medikal turizmi başlatan öncü isimlerden biridir. Kurmuş olduğu medikal turizm sistemi, Dünya Medikal Turizm Derneği tarafından "Medikal Turizm Dünya İnovasyon Ödülü" ile ödüllendirilmiştir. Amerika, İngiltere, Güney Kore ve Avrupa ülkelerinde sağlık yatırımları dahil olmak üzere stratejik marka geliştirme süreçlerine katkıda bulunmuş; bu süreçte markaların global pazardaki konumlarını güçlendirmelerine önemli ölçüde destek sağlamıştır.

Yıldırım, yurtdışında yatırımlar konusunda uzmanlaşarak, Avrupa ve İngiltere'de klinik ve hastane yatırımlarının tüm süreçlerini yönetmiştir. Türkiye’ye yatırım yapmak isteyen yabancı şirketlere kapsamlı danışmanlık hizmeti sunmakta; aynı zamanda bürokratik süreçlerde rehberlik ederek yerli ve yabancı tüm şirketlere önemli destekler sağlamaktadır.

Markaların benzersiz kimliklerini pazara ve hedef kitleye özel konumlandırmalarını sağlayan Yıldırım, bu kimlikleri etkili bir biçimde pazarlamak için kapsamlı stratejiler geliştirmektedir. Pazarlama ve satış kanallarının oluşturulması ile sosyal medya ve dijital pazarlama alanlarındaki yenilikçi çözümleri sayesinde, markaların hedef kitleleriyle anlamlı ve derin bağlar kurmalarını desteklemektedir. Kişiselleştirilmiş yaklaşımıyla, her markanın özel ihtiyaçlarına uygun stratejiler sunmaktadır.

Aynı zamanda, gastronomi dünyası ve şarap tadımı konusundaki derin bilgisi ile dikkat çeken Selin Yıldırım, Rotissörler Zinciri olarak bilinen Chaine des Rôtisseur üyesidir. Bu prestijli üyelik, gastronomik kimliklerin güçlendirilmesi konusunda Yıldırım’a önemli bir yetkinlik kazandırmaktadır.

Selin Yıldırım, marka gelişiminde dijital planlama sunduğu destek ve danışmanlık hizmetleri ile işletmelere sürdürülebilir başarılar elde etme yönünde değerli fırsatlar sunmaktadır. Uzmanlığı ve sektörel birikimi ile, markaların global arenada öne çıkmalarını sağlamaktadır.